Project Silica : Microsoft veut stocker des données dans des plaques de verre, pendant des milliers d’années

Il s’agit d’un concept innovant qui pourrait radicalement changer la façon dont nous stockons nos données. Avec son projet Silica, Microsoft veut transformer le verre en une solution de stockage de données à la pointe de la technologie. Le principal avantage de cette approche résiderait dans le fait que le substrat utilisé — le dioxyde de silicium — possède une incroyable durabilité. La firme de Redmond parle d’une potentielle capacité à sauvegarder des données pendant des milliers d’années, plus précisément environ 10 000 ans ! En effet, en plus de résister aux variations extrêmes de températures, le verre ne craint pas l’humidité. Ensuite, contrairement aux solutions de stockage magnétiques, il n’est pas vulnérable aux pulsations électromagnétiques.

Plus compacte qu’un DVD

La feuille de verre développée par Microsoft mesure quelques dizaines de millimètres de côté pour 2 mm d’épaisseur, soit plus petite qu’un DVD. Selon les explications, elle est capable d’emmagasiner 7 To de données. L’autre avantage de cette technologie de stockage révolutionnaire est que la plaque n’a pas besoin d’électricité pour faire son travail. Autrement dit, elle ne nécessite pas de source d’énergie externe pour stocker des informations pendant près de 100 siècles !

Un stockage durable

Les disques durs utilisés actuellement dans les centres de données doivent en général être remplacés tous les cinq ans à cause de leur durée de vie limitée. Une opération qui n’est pas sans coût. En effet, la fabrication, l’alimentation et le transfert de données entre disques nécessitent non seulement du temps, mais encore de l’argent. Avec son projet Silica, l’éditeur de Windows estime avoir trouvé la solution pour s’affranchir de ces différentes contraintes. Mais comment fonctionne cette technologie de stockage d’informations innovante ?

Pas encore prête pour une utilisation commerciale

Le projet Silica se sert d’un laser femtoseconde pour graver des données sur le verre, formant ainsi des unités 3D appelées « voxels ». Chacune de ces dernières peut stocker quelques bits. Les feuilles de verre contenant les informations sont ensuite stockées dans une bibliothèque. Ces feuilles restent hors ligne tant qu’elles ne sont pas consultées. Le cas échéant, elles sont transportées vers un lecteur par un robot capable de se déplacer verticalement et horizontalement. Avant de pouvoir être lues par un ordinateur classique, les données sont décodées à l’aide d’un microscope dopé à l’intelligence artificielle.

En dépit de son caractère innovant, cette technologie sur laquelle Microsoft travaille depuis plusieurs années n’est pas encore prête pour une utilisation par le grand public. Avant d’en arriver là, la firme devra encore améliorer certains aspects tels que le débit et la sécurité des données. D’après Microsoft, le projet Silica nécessite encore « 3 à 4 étapes de développement supplémentaires ». Plus d’infos : microsoft.com. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .