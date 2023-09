Intelligence Artificielle : l’invention d’une technologie « révolutionnaire » pour communiquer par la pensée

Le monde de la technologie est en effervescence depuis l’avènement de l’IA générative. Avec l’apparition d’outils comme ChatGPT, nous entrons dans une ère où l’intelligence artificielle est en train de façonner notre avenir. Une réalité qui inquiète un grand nombre de personnes. Alors que le monde est à l’aube d’une révolution technologique majeure, Unbabel veut avoir sa part du gâteau. Connue pour ses solutions de traduction numérique dédiées aux entreprises, la société travaille sur un projet particulièrement ambitieux depuis près de quatre ans.

Un procédé non invasif

Il s’agit d’un programme dont le but est de créer une sorte d’interface cerveau-machine permettant aux personnes de communiquer par la pensée. Baptisée Halo, la solution est fondée sur l’IA générative. Elle exploite plus précisément la puissance du célèbre outil d’OpenAI, à savoir ChatGPT. Bien sûr, Unbabel n’est pas la première entité à s’intéresser à un tel concept. D’autres entreprises développent aussi des solutions plus ou moins comparables, dont Neuralink. Cependant, l’approche que la firme basée à Lisbonne, au Portugal, compte mettre en œuvre est tout à fait différente. Alors que la société d’Elon Musk mise sur un procédé invasif impliquant l’implantation d’une puce dans le cerveau, le projet Halo utilise l’électromyographie (EMG). Une technologie développée avec le Laboratoire de Microélectronique Imprimée de l’ Université de Coimbra dirigé par le professeur Mahmoud Tavakoli. Une méthode peu coûteuse pour mesurer les signaux musculaires.

Une interface basée sur l’IA générative

À l’heure actuelle, le prototype du Halo en développement dans les laboratoires de l’entreprise implique l’utilisation de capteurs EMG placés à l’intérieur d’un brassard qui peut « lire » l’activité des muscles du bras d’un utilisateur lorsqu’il imagine des mots spécifiques. Bien qu’il s’agisse d’un concept qui n’est pas réellement nouveau, Unbabel affirme que sa technologie repose sur une approche innovante, laquelle consiste à mettre en œuvre l’IA générative. En effet, contrairement à la solution développée par Meta qui ne peut générer que quelques mots à partir des contractions musculaires, grâce à l’outil d’OpenAI, l’entreprise promet des avancées majeures. Halo est capable de générer plus de mots, et ce, de manière plus rapide.

20 mots par minute

En ce qui concerne son fonctionnement, le système utilise un modèle de langage génératif (LLM) qui reçoit les signaux envoyés par l’EMG. En interprétant ces informations, qui seront ensuite validées par l’utilisateur, Halo peut afficher des mots via la pensée et les transmettre à une autre personne par le biais d’une application de messagerie conventionnelle. Unbabel estime que cette technologie pourrait aider les entreprises à mieux connaître les besoins de leurs clients.

Halo pourrait également servir dans le domaine médical en permettant aux personnes incapables de parler d’interagir avec leur entourage. La société cible aussi les patients atteints de SLA (Sclérose latérale amyotrophique). Actuellement, ce système innovant est capable de générer environ 20 mots par minute, mais l’ambition de l’entreprise est de multiplier ce chiffre par au moins sept, sachant qu’un humain formule généralement de 120 à 130 mots par minute. Plus d’informations : halo.unbabel.com

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention pour communiquer par la pensée ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().