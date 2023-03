Cette start-up veut stocker vos données sur la Lune, mais pourquoi faire ?

Lonestar Data Holdings est le nom de la start-up à l’origine de ce projet particulièrement ambitieux. Son fondateur, Chris Stott, considère que « les données sont la plus grande monnaie créée par l’humanité ». D’après lui, nous en dépendons en permanence. Le fait de les conserver en dehors de la Terre serait la solution ultime pour les protéger de toute incursion. Pour soutenir ses efforts dans ce domaine, l’entreprise affirme avoir bénéficié récemment d’un financement à hauteur de cinq millions de dollars.

Sauvegarder les données au-delà de l’atmosphère terrestre

En décembre dernier, Lonestar Data Holdings a fait savoir qu’elle avait réussi à conserver des fichiers dans un environnement totalement différent de celui du cloud computing habituel, plus précisément dans des conditions de microgravité. L’expérience s’est déroulée à bord de la station spatiale internationale. À la suite de ce succès, la jeune pousse américaine veut maintenant faire les choses dans des conditions réelles, explique-t-elle dans un communiqué. Autrement dit, elle prévoit de mener des essais directement sur la Lune. Dans une interview accordée à SpaceNews, Stott a fait savoir que son entreprise essaierait d’abord avec un dispositif de moins d’un kilogramme ayant une capacité de 16 To.

Pourquoi la Lune ?

La startup américaine compte employer la fusée Falcon 9 de SpaceX pour expédier son « data center » sur notre satellite naturel. Le lancement interviendra dans le cadre de la mission IM-2 d’Intuitive Machines qui est l’un des partenaires de l’Agence spatiale américaine. Notons que ladite mission a déjà été reportée à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité. Néanmoins, la fusée devrait quitter sa rampe de lancement d’ici juin. Une fois arrivé à destination, c’est-à-dire sur la Lune, le serveur devrait par ailleurs être alimenté par l’atterrisseur de la SpaceX Falcon 9. Toujours selon le fondateur de Lonestar Data Holdings, en cas de succès de ce premier essai, l’entreprise disposera d’un centre de données autonome sur la Lune d’ici à 2026.

L’économie spatiale en jeu

Brad Harrison, fondateur et directeur associé de la société de capital-risque Scout Ventures, a montré son intérêt pour le projet. D’après lui, la Lune est le satellite le plus stable qui soit autour de la Terre. Elle constituerait également un sérieux candidat à la nouvelle économie spatiale. Le haut responsable a en outre mis l’accent sur l’importance du cloud computing en dehors de l’atmosphère terrestre. « La sécurité et le stockage des données seront des éléments nécessaires pour mener la prochaine génération d’exploration lunaire », a-t-il déclaré. Plus d’informations : Lonestar Data Holdings.