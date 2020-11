PlayStation 5 : on fait un (dernier) point sur la nouvelle console de Sony

Après avoir fait couler beaucoup d’encre en raison des fuites et des rumeurs, la PlayStation 5 (PS5) arrivera sur le marché dans quelques jours. Chez nous et dans la plupart des pays européens, la nouvelle machine de jeu de Sony sera disponible à partir du 19 novembre.

Rappelons que les précommandes ont débuté le 17 septembre dernier. À ce propos, à cause d’une forte demande, l’appareil risque d’être en rupture de stock. Une éventualité que la firme japonaise elle-même a récemment évoquée. En tout cas, cela n’empêchera certainement pas les fans de chercher d’autres issues pour avoir la console le jour J.

Quelles est la différence entre la Playstation 5 classique et la PS5 digital edition ?

Comme la nouvelle console Xbox, la PlayStation 5 se décline en deux versions.

La Playsation 5 classique dispose d’un lecteur optique 4K UHD Blu-ray. Elle est vendue 499 euros

La PS5 Digital Edition quant à elle ne dispose pas de lecteur physique. Elle est conçue uniquement pour les jeux en ligne. Elle est disponible au prix de 399 euros.

La playsation 5 est-elle bruyante ?

Contrairement à son prédécesseur, la nouvelle machine de jeu de la firme japonaise promet d’être plus silencieuse et les premiers tests le confirme, et ce, en dépit de ses performances largement élevées. Pour parvenir à tenir les composants au frais, Sony a opté pour un système de ventilation sophistiqué et géré par un logiciel.

Quelles sont les performances de la Playstation 5 ?

En parlant de performances, il convient de souligner que le processeur graphique AMD RDNA 2 (Navi) associé au processeur AMD Zen de deuxième génération ainsi qu’à 16 Go de RAM GDDR6 fournit une puissance de calcul de 10,28 Teraflops. Sony mise aussi sur la rapidité du chargement des jeux. Pour ce faire, les deux versions de la PS5 comportent chacune un disque dur SSD ultra rapide (NVMe PCIE 4.0) de 825 Go. Il sera possible d’étendre cette capacité grâce à la présence d’un port M.2. À noter que la PS5 sera rétro compatible avec les jeux PS4.

Quels sont les principaux accessoires ?

En ce qui concerne l’interface de la PS5, elle est plus ergonomique par rapport à celle de la PlayStation 4. Ayant été dévoilée par Sony le mois dernier, elle vise à nous permettre de passer moins de temps dans les menus et nous focaliser davantage sur les fonctionnalités du jeu.

Le constructeur a d’ailleurs mis en place un système de cartes afin de faciliter la navigation dans les paramètres. Baptisé DualSense, le contrôleur de la PlayStation 5 sera plus autonome que celui de la PS4, et ce, tout en étant plus léger. En plus des raccourcis pratiques intégrés à ses boutons, il comporte un micro, ce qui nous donnera la possibilité de parler sans avoir à recourir à un casque.

Dans quelle boutique précommander la Playstation 5 ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes les stocks semblent épuisés. Il faut cependant savoir qu’ils peuvent être renfloués à tout moment.

Comment récupérer sa console PS5 précommandée pendant le confinement

Comme nous vous l’expliquons en détail dans cet article, les enseignes affirment que les précommandes pourront être retirées en magasin en utilisant le service de « retrait sans contact ». Cela sous réserve que les restrictions ne soient pas plus contraignantes d’ici là…

Devons-nous nous attendre à des ruptures de stock dans les magasins ?

« La demande exprimée à travers les précommandes est très, très forte. Il se peut que tous ceux qui veulent une PS5 le jour J ne soient pas en mesure d’en trouver une », expliquait le PDG de Sony à Reuters. Il y a donc de fortes chances que la console soit difficilement trouvable dans le commerce les premières semaines.