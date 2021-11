Cryptomonnaie : un adolescent vole 36.5 millions de dollars, avec une simple carte SIM

Au Canada, les entreprises du secteur de la cryptomonnaie sont en panique totale depuis quelques jours … A Hamilton, près de 36.5 millions de dollars ont été dérobé… par un adolescent qui a tout simplement utiliser une carte SIM pour commettre son larcin… Il aurait pu passer un Joyeux Noël, s’offrir des dizaines de PS5, ou le vélo électrique dernier cri ! Mais, c’était sans compter sur la pertinence et l’efficacité de la police canadienne !

La police d’Hamilton vient en effet d’annoncer qu’elle avait retrouvé le voleur de cryptomonnaie… Et c’est le plus grand voleur de cryptomonnaie connu dans le pays ! Cette affaire date de 2020, mais elle vaut son pesant d’or de cryptomonnaie !

36.5 millions de dollars volés !

Une somme hallucinante pour la police d’Hamilton, surtout lorsque l’on sait que ce vol est celui d’un individu présenté comme un adolescent ! Grâce à une simple carte SIM, il serait parvenu à dérober 36.5 millions de dollars à sa victime, un autre particulier… Pour réussir son « coup de maître », l’adolescent aurait d’abord détourné les communications de sa victime. Tout simplement en le demandant à son opérateur téléphonique…

Pour rappel, il est très facile de se faire passer pour le propriétaire de la ligne, puisque les vérifications se limitent souvent aux noms, prénoms, adresse, date de naissance… Des éléments que l’adolescent pouvait donc parfaitement connaître !

Et ensuite comment a-t-il fait ?

Une fois la nouvelle carte SIM reçue, il a pu récupérer les informations de connexion grâce au système d’authentification à double entrée, sensé être inviolable on vous le rappelle aussi au passage ! Puisque les codes d’authentification sont envoyés par SMS, et qu’il avait une nouvelle carte SIM à l’insu de son vrai propriétaire, c’était… un jeu d’adolescent !

En débloquant la nouvelle carte SIM, il avait accès à la totalité du portefeuille numérique de sa victime, soit 36.5 millions de dollars en cryptomonnaies… Notre petit doigt nous dit qu’il devait quand même très bien connaître sa victime ainsi que le montant de son portefeuille non ?

Et il a… presque réussi !

Après une enquête conjointe entre l’Electronic Crimes Task Force Américaine et le FBI, l’adolescent a été arrêté…. Et en bon adolescent qu’il est, c’est un pseudo sur un site de jeux en ligne qui a mené à sa perte… Et c’est ce pseudo, peu utilisé, qui a mis les policiers sur sa piste… Il faut dire qu’il a quand même utilisé 5 millions sur ce site de jeu !!! Il reste cependant une enquête à terminer puisque les 31.5 millions restants, n’ont pas encore été retrouvés !

Cette histoire pose tout de même plusieurs questions… Comment un adolescent peut mettre la main sur cette somme astronomique, simplement en volant une carte SIM ? La double authentification des mots de passe et comptes bancaires est-elle finalement aussi infaillible que l’on nous laisse le croire ?

L’adolescent est cependant bien loin du vol record de cryptomonnaies qui s’élève à 600 millions de dollars ! Des pirates informatiques avaient réussi à vider les comptes de la société Poly Network en Août dernier… Mais le pirate informatique avait rendu les fonds volés et avait expliqué qu’il avait juste fait ça « pour le plaisir »… Ou pour prouver que le système de l’entreprise avait des failles peut-être ?