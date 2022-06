Stranger Things : une boutique éphémère à ouvert à Paris le 24 juin

Si vous passez votre temps libre à écumer la plateforme Netflix, vous devez connaître la série Stranger Things, mais si comme nous, vous êtes plutôt indifférents aux séries télévisées, il vous aura peut-être échappé que cette série est la plus regardée en ce moment. Alors que le record de visionnage avait été battu avec la première saison des Chroniques de Bridgestone (193 millions d’heures en 3 jours), Netflix tape encore plus fort avec Stranger Things et ses 287 millions d’heures de visionnage sur le même laps de temps… Cette série télévisée américaine de science-fiction horrifique, créée par les frères Matt et Ross Duffer, aura même dès le 24 juin prochain à Paris, une boutique officielle éphémère : Le Stranger Things Store. Et il va falloir réserver ses places.

Une boutique éphémère ouvre à Paris

Après Chicago, New York, Los Angeles et Dallas, c’est donc Paris qui accueillera dès le 24 juin prochain l’univers fantastique des frères Duffer. Au programme, objets dérivés évidemment mais également activités ou expériences interactives. La diffusion de la saison 4, le 27 mai dernier, avait fait exploser les scores de visionnage. C’est peut-être ce succès fou qui a fait que Paris ait été choisi pour cette boutique complètement folle. En mai déjà, le Cirque d’Hiver de Paris arborait des airs d’Upside Down avec un festival consacré à la série américaine. Les deux prochains épisodes de la saison 4 sont annoncés pour le 1er juillet. Il nous semble impossible de chopper des places pour la boutique avant cette date, mais pour ceux qui auront été chanceux, cela leur permettra de s’immerger un peu plus avant la diffusion !

Que découvrirez-vous dans ce pop store ?

Nous savons peu de choses sur la boutique, tout au plus qu’elle ouvrira le 24 juin pour une durée indéterminée, mais limitée dans le temps et elle se déroulera sur Paris. A priori, au moins tout l’été. Le lieu dédié à Stranger Things est en fait un immense terrain de jeu de 440 m² qui se visite et se vit. Activités interactives, photos immersives, et évidemment un nombre incalculable de produits de merchandising. Ensuite, les visiteurs pourront choisir de se balader dans les décors emblématiques de la série et de créer leur propre histoire, ou de reproduire des scènes culte de la série dans la maison des Byers ou avec le téléphone jaune de Joyce etc. Vous pourrez également vous aventurez dans les méandres du laboratoire russe, mais attention aux Démogorgons, ils pourraient vous surprendre là où vous ne les attendiez pas.

Comment réserver ses places ?

La boutique éphémère se situera sur la « plus belle avenue du monde », au 44 avenue des Champs Élysées, Paris 8ème. Elle ouvre donc le 24 juin (7j/7 de 10h à 20h), mais plus aucune disponibilité jusqu’au 30 juin inclus. Il reste des places pour juillet et août mais il va falloir être rapide et réserver ici ! Et voici ce qui vous y attend :

Une expérience immersive dans l’univers de Stranger Things en faisant vos achats

Les décors les plus emblématiques de la série

Des produits dérivés de la série, vendus exclusivement dans la boutique

Des stands photos interactifs pour immortaliser votre passage à Paris !

L’accès est évidemment gratuit mais uniquement sur réservation.

Comment louer un pop up store ?

Si vous avez envie de créer vos propres événements dans votre ville sachez qu’il existe des entreprises spécialisées pour dénicher une location d’un pop up store à Bordeaux, à Nantes, Marseille ou encore Lyon. Assurez-vous seulement, et c’est indispensable, d’obtenir toutes les licences légales auprès des “ayant droit” si celles-ci ne sont pas dans le domaine public.

