 Avec Docteur Conso, soignons la planète ensemble grâce au guide participatif du consommateur responsable !

Depuis la mise en place des objectifs de développement durable des Nations Unis, la transition environnementale et énergétique est une priorité et prendre soin de la planète est devenu l’affaire de tous ! Bien que nous soyons de plus en plus nombreux à changer nos comportements, à adopter une consommation responsable, il est pourtant facile malgré tout, de se sentir perdu ou limité dans ses recherches d’achats responsables…

Alors quoi de plus utile qu’un outil qui transformerait notre ancien botin des pages jaunes en pages vertes ?! C’est possible et c’est grâce à vous ! Si vous êtes sensible à l’environnement et que vous souhaitez apprendre à mieux consommer, soit de manière locale et éthique, Docteur Conso est le guide qui vous permet de passer à l’action pour devenir un consomm’acteur responsable !

Soignons la planète avec Docteur Conso !

Ce site internet a pour objectif de recenser toutes les entreprises et les artisans écoresponsables de France ! Mis en ligne courant 2018, la plateforme est gratuite et Docteur Conso recense déjà plus de 300 acteurs, comme des commerçants et artisans qui ont une action positive sur l’environnement.

Bref, c’est chez eux qu’il est favorable d’aller faire ses achats ! Le site est déjà bien exhaustif sur la région toulousaine grâce à son fondateur Sébastien Garcia qui est allé à la rencontre des acteurs du changement sur cette région. Néanmoins la plateforme est avant tout participative, elle ne demande qu’à être enrichie au niveau national et grâce à vous !

Un guide écrit par les consommateurs·trices

Accompagnez Docteur Conso pour soigner notre belle planète bleue en la rendant plus verte ! Dans ce guide, le label c’est vous ! Vous pouvez y intégrer votre commerce bio préféré, vos bonnes adresses responsables et entrer ainsi dans la communauté des consom’acteurs ! Les utilisateurs.trices peuvent ainsi chercher sereinement les enseignes responsables près de chez eux en sélectionnant une catégorie de recherche ou en consultant la carte géolocalisant tous les commerces recensés.

Vous pouvez également évaluer les commerces engagés près de chez vous, intéragir en déposant des likes appelés ‘abeilles’ et des commentaires sur les profils des établissements testés. Grâce à un état d’esprit bienveillant, c’est un moyen de valoriser les plus engagées tout en aidant d’autres à changer leurs habitudes. Vous pouvez établir un “diagnostic”, ou suggérer une “ordonnance” en proposant des solutions. D’après l’adage, “mieux vaut prévenir que guérir” et pour bâtir ensemble le monde de demain, voici une belle façon ludique de rassembler, fédérer les citoyens et les commerces de proximité.

Amener les citoyens à transformer les entreprises autour de chez eux

Sébastien Garcia : “ Docteur Conso défend l’économie locale et circulaire, les circuits courts, l’écoresponsabilité et bien sûr le lien social que tout cela génère. Par exemple, une pizzeria toulousaine présentée sur le site de Docteur Conso a souhaité intégrer les remarques faites par les contributeurs sur son activité. Elle a depuis changé de farine, pour en utiliser une bio et locale, et troqué ses sodas de grande distribution pour une production locale.”

Un accompagnement dans la mise en place d’une démarche verte et vertueuse pour les petites structures.

Manque d’inspiration ? Le site dispose d’un carnet d’ordonnance sur son blog et bientôt son webzine géolocalisé destiné à rendre visibles les commerces responsables et multiplier ainsi les sources d’inspirations.

En 2021, Docteur Conso développe ses services de santé ! Afin que la plateforme reste gratuite pour le grand public comme pour les entreprises, elle propose de l’accompagnement RSE – Responsabilité Sociale et Environnementale. Ce service s’adresse aux entreprises de toutes tailles, pour qu’elles puissent adopter un mode de fonctionnement intégrant des solutions vertes et vertueuses.

Cette plateforme est un véritable outil de transition, que chacun doit s’approprier pour faire progresser la démarche durable de chacun. Docteur Conso devient ainsi le premier réseau sociétal qui permet de soigner la planète aujourd’hui et de donner vie à l’éco-monde de demain !