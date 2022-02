Laisser son chien faire ses besoins dans la nature est loin d’être sans conséquence pour l’environnement

Lorsque vous promenez votre toutou, c’est dans le but de l’amuser, mais aussi de lui faire faire ses besoins hors de votre jardin ou de votre appartement évidemment ! Si vous le baladez en ville, à l’évidence, vous allez gentiment ramasser son « popo » avec un petit sac et le jeter à la poubelle. Enfin, dans la normalité des choses ! Mais si vous êtes à la campagne, et que Médor se soulage dans un chemin de terre, allez-vous avoir la même attitude ? Ce n’est pas sûr, vous vous direz sans doute que cela fera de l’engrais. Mais c’est une erreur de jugement, et on vous en explique les raisons.

Pourquoi les déjections canines sont polluantes ?

Que ce soit l’urine ou les matières fécales, elles contiennent de l’azote et du phosphore. Deux substances contenues dans les déjections qui stagnent dans les sols, créant ainsi des niveaux plus élevés que les niveaux acceptables légalement. Selon une étude publiée sur le site Ecological Solutions and Evidence, l’urine et les excréments des chiens créent une surfertilisation des sols. Ils apportent certes de l’engrais, mais plus que les sols ne doivent en contenir. Nos écosystèmes sont généralement pauvres en nutriments, et la surfertilisation va provoquer la pousse de certaines plantes envahissantes, comme les orties par exemple. Par conséquent, les autres espèces ne pourront plus s’y développer.

Comment l’étude s’est-elle déroulée ?

Pendant 18 mois, les scientifiques ont analysé le nombre de chiens présents sur quatre réserves naturelles de Belgique. L’échantillon serait, selon eux, assez représentatif et semblable dans tous les pays d’Europe, où nous comptabilisons quand même 87 millions de toutous ! Chaque chien produit environ 11 kilos d’azote et 5 kilos de phosphore par an, lorsqu’il se soulage. Ce qui équivaudrait à une pollution provenant de l’agriculture ou de l’industrie. Les scientifiques soulignent le manque d’intérêt pour ce problème, pourtant important… Le Professeur Pieter De Frenne, l’un des directeurs de cette étude, explique : “Les apports atmosphériques d’azote provenant de l’agriculture, de l’industrie et du trafic reçoivent à juste titre beaucoup d’attention politique, mais les chiens sont entièrement négligés“. Pourtant, la menace pour les plantes sauvages ou les champignons est bien réelle !

Il faut absolument ramasser les déjections

Si pour l’urine, cela semble tout de même très compliqué d’empêcher un chien de marquer son territoire, pour les matières fécales, il est important de les ramasser dans n’importe quel endroit qui soit: forêts, chemins, champs agricoles, plages, etc. Oublions donc l’idée reçue que c’est un engrais parfait et naturel ! Selon le professeur, les déjections canines mettraient trois ans à disparaitre; même si les chiens étaient interdits dans certaines zones, ça ne règlerait donc pas le problème à court terme. La protection de l’environnement et des réserves naturelles passe donc aussi par le ramassage des crottes de Médor !

Il n’y a donc pas que les vaches qui polluent !

Souvenez-vous, en fin d’année dernière, nous vous expliquions que des chercheurs dressaient des vaches à uriner dans des « toilettes », Et les raisons invoquées étaient alors semblables à celles dont nous parlons pour les chiens… La forte concentration d’azote dans l’urine des vaches est devenu une source de pollution pour les sols, déjà suffisamment malmenés. Dans quelques années, peut-être trouverons-nous des toilettes pour chien en forêt ou peut-être finirront-ils définitivement privés de promenade dans la nature… C’est pourtant un geste simple non ?