“Merci de laisser les galets là où la mer les a déposés” Pourquoi faut-il arrêter d’empiler des cailloux et des cairns ?

Vous avez peut-être déjà fabriqué des cairns sans même le savoir, et surtout sans savoir que ce n’était pas une bonne idée pour l’environnement ! Les cairns sont ces empilements de galets assez esthétiques très prisés des influenceurs ou baroudeurs qui adorent se prendre en photo devant leurs œuvres. Certes, c’est plutôt joli, et cela demande un travail d’équilibriste pour les faire tenir les uns sur les autres… Et pourtant, construire ces piles de galets peut être interdit dans certaines zones protégées, et il est d’ailleurs déconseillé de le faire, même ailleurs. Pourquoi est-ce interdit, quelles conséquences pour l’environnement et combien cela pourrait vous coûter ? On vous explique tout !

Pourquoi ne faut-il pas prélever des galets sur les cairns naturels ?

Lors de vos virées en bord de mer, ou dans les dunes, ne cédez pas à la mode des cairns… D’ailleurs, ces empilements de galets, dans leur signification originelle sont fabriqués pour baliser un sentier ou marquer un site funéraire ! Les cairns existent à l’état naturel, et forment une barrière naturelle qui permet de protéger les littoraux de l’érosion. Dans ces barrières de galets, vivent également des espèces botaniques. Il est alors aisé de comprendre que si chaque touriste rapporte un galet en souvenir, la barrière va vite disparaître, l’érosion s’intensifier, et les espèces botaniques, être anéanties. On laisse donc les galets à leur place… D’ailleurs à Quiberon, on peut lire : « Merci de laisser les galets là où la mer les a déposés ».

Pourquoi ne faut-il pas empiler des galets ?

Il faut savoir que certaines constructions peuvent parfois atteindre la taille d’un humain. Gardons en tête que si l’on empile des galets en grande quantité, les cairns peuvent alors former des laisses de mer, puis laisser le sable s’accumuler et créer des dunes artificielles. En déplaçant ces galets, vous prenez le risque de dérégler le fonctionnement de la nature, et même de voir votre tas de pierre s’effondrer sur un enfant. Mais l’impact peut être encore plus dangereux en montagne: dans les sentiers caillouteux, les pierres prolifèrent, évidemment… Vous êtes-vous demandé si la pierre que vous veniez de prélever pour faire votre selfie ne servait pas à stabiliser un chemin ou un sentier ? Pour faire court, prenez-vous en photo devant les centaines de cairns qui jonchent les plages, sentiers, bords de lacs, mais inutile d’ajouter le vôtre ! Au pire, si vraiment vous cédez à la tentation, remettez les pierres à leur place une fois la photo prise. Chaque chose à sa place, et une place pour chaque chose, c’est aussi vrai pour la nature !

Que risquez-vous à empiler des galets ou des pierres ?

Aucune loi n’interdit de le faire au niveau national. En revanche, certains maires de communes du littoral prennent des arrêtés interdisant cette pratique contre-nature, dans le but de protéger les côtes. Dans la plupart des communes interdisant cette pratique, l’amende est de 4ème classe, soit 135€. Cela fait cher le selfie non ? Inutile de vous renseigner en mairie pour savoir si vous avez le droit ou non… Partez du principe que c’est une très mauvaise idée que d’empiler des cailloux ! D’ailleurs, sur certaines plages, il est également interdit de prélever du sable et de cueillir les fleurs de la dune… Une évidence ? Pas pour tout le monde apparemment !