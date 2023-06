Cette entreprise transforme les cendres de vos proches (animaux et humains) en pierres solides

Lorsque que l’on perd un être cher, que ce soit un humain ou un animal, il existe peu d’alternatives en matière de conservation de la « mémoire » par un objet réel. Lors d’une incinération, il est possible de conserver les cendres dans une urne pour un animal, mais pour un humain, c’est beaucoup plus compliqué. Or, conserver un objet provenant de la personne ou de l’animal décédé est le souhait de nombreux proches des défunts. L’entreprise américaine Parting Stone a inventé une solution innovante qui consiste en la transformation des cendres en pierres solides, que l’on peut conserver ou offrir aux proches. Découverte de cette drôle d’invention qui pourrait séduire de nombreuses personnes et les aider à faire leur deuil.

Parting Stone, c’est qui ?

Parting Stone, basée aux États-Unis et anciennement Chronicle Cremation Designs, est une entreprise spécialisée dans la solidification des restes humains, proposant une alternative unique aux cendres conventionnelles. Son objectif est de préserver les souvenirs des êtres chers de manière tangible et esthétiquement significative, en proposant un processus novateur de transformation des cendres en « pierres » solides. Parting Stone accorde une grande importance à la qualité et à l’individualité de chaque lot de restes solides. Leur processus de traitement individuel à 100 % garantit que les cendres fournies sont traitées de manière distincte, préservant ainsi l’unicité de chaque personne. Parting Stone est une entreprise dévouée à fournir une alternative significative et esthétiquement plaisante aux cendres conventionnelles. Un choix pertinent pour ceux qui cherchent à conserver les souvenirs de leurs êtres chers de manière originale, durable et respectueuse.

Le concept de Parting Stone, qu’est-ce que c’est ?

Parting Stone, c’est une alternative aux cendres conventionnelles qui vous permet de conserver les cendres de vos êtres chers de manière unique et magnifique. L’entreprise restitue l’intégralité des restes sous la forme d’une moyenne de 40 à 80+ « pierres », dont le nombre varie en fonction du volume des cendres fournies.

Chaque collection de restes solidifiés présente des variations naturelles en termes de forme, de couleur et de texture, créant ainsi une esthétique unique pour chaque personne. Le prix du service s’élève à 2 495,00 $, avec la possibilité de paiements mensuels à partir de 139 $. Les restes solidifiés Parting Stone sont le résultat d’un processus spécialement développé, offrant une expérience plus confortable pour vivre avec des restes humains et animaux de compagnie.

Et pour les animaux ?

Pour les chiens, Parting Stone restitue la totalité des restes sous la forme de 5 à 40 « pierres » en moyenne. L’apparence des restes solidifiés varie naturellement d’un animal à l’autre en termes de forme, de couleur et de texture, rendant chaque collection unique et magnifique. Il faut compter 995,00 $ pour conserver éternellement le souvenir de votre chien. Le processus est possible pour tout animal de compagnie, avec des prix variants de 695 $, pour un poisson rouge, à 9 995 $ pour un cheval, en passant par un montant de 795 $ pour un chat. Les prix peuvent sembler élevés, mais de nombreux maîtres sont prêts à dépenser des sommes folles pour garder un souvenir de l’animal qui les a accompagnés durant de longues années, sans jamais les trahir ! En savoir plus ? Rendez-vous sur partingstone.com.