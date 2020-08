Arrêtez d’entasser des cailloux, c’est néfaste pour l’environnement !

Les Cairns vous connaissez ? Vous en avez peut-être réalisé cet été sans savoir que vous fabriquiez un cairn… Ce sont ces empilements de galets ou de cailloux que l’on voit fleurir partout sur les plages ou dans les forêts… C’est aussi la représentation que l’on se fait de la zen attitude…

Et pourtant ces monticules de galets sont une plaie ouverte pour la nature, les ruisseaux ou même la plage… Arrêtons d’empiler des galets, ça ne sert à rien et en plus c’est néfaste à l’environnement ! Et dans certains endroits du monde, c’est même passible d’amende… Tant pis pour les photos des cairns, pensons à la Nature en priorité.

L’origine des cairns

Aujourd’hui les cairns ne sont que les simples inspirations des touristes qui adorent immortaliser leurs œuvres ! En revanche, les cairns ont été inventés par les celtes et permettaient de

Baliser un sentier

Compléter un balisage déjà existant

Repérer un point particulier comme une grotte

Signifier un site funéraire

Servir de support à des pratiques

Ils avaient donc une vraie utilité !

Pourquoi il ne faut pas réaliser ces constructions ?

Le service de gestions des espaces naturels des littoraux bretons demande aux touristes de ne plus ramasser de cailloux sur les sentiers… Et d’arrêter de les empiler ! Les galets qui se trouvent sur les plages atténuent les vagues, et donc l’érosion. Ils ont un rôle majeur pour que les vagues n’atteignent pas trop vite, les côtes. Sur les falaises, ces cailloux permettent de garantir la stabilité d’un sentier par exemple… Les ôter de leur « cachette » revient à détruire la biodiversité. Cela pourrait même provoquer des éboulements dangereux.

Photo d’illustration William Hager / Shutterstock

Dans les ruisseaux ou rivières, les cailloux enlevés peuvent provoquer la déviation du cours d’eau… L’effet n’est pas immédiat mais à force de sortir les cailloux de l’eau, les lits des ruisseaux pourraient se voir dévier… Et pas forcément dans le bon sens.

1500 euros d’amende possible !

Sur la presqu’île de Crozon, les autorités ont déjà détruit plus de 700 cairns pour rendre les cailloux à la Nature. La création de cairn est passible d’une amende de 1500€ même si elle est rarement infligée. Sinon vous pouvez réaliser vos cairns dans des endroits spécialement prévus à cet effet… Si vraiment vous avez envie de réaliser un cairn sur un rocher ou sur la plage, détruisez-le une fois que vous l’avez photographié… Les cailloux retrouveront leur place dans leur milieu naturel !

Photo d’illustration Vyaseleva Elena / Shutterstock