Quelle est la durée de vie d’un puits d’eau et d’un forage ?

Vous faites partie des milliers de Français qui ont choisi d’exploiter les eaux souterraines de leurs terrains pour économiser l’eau du réseau de ville. Ou vous êtes de ceux qui envisagent le forage d’un puits afin d’en bénéficier. En France, le nombre de forages d’eau est estimé approximativement à 80 000, dont 80 % sont destinés à l’agriculture, aux golfs et à l’alimentation animale. Seuls les 20 % restants sont destinés à la production d’eau potable (campings, collectivité, particulier). Lorsque l’on choisit de forer un puits d’eau, on assure sa production en eau pour plusieurs années. Mais combien de temps dure un puits d’eau ? Et comment l’entretenir pour prolonger sa durée d’exploitation ? On va tout vous expliquer.

Quelle est la durée de vie d’un puits d’eau ?

Dans le rapport de l’OPECST n° 215 (2002-2003) de M. Gérard Miquel, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix, déposé le 18 mars 2003 au Sénat, nous apprenons plusieurs choses quant à la durée de vie d’un forage. Ainsi, il est expliqué que « selon une estimation du Syndicat des entrepreneurs de puits et forages d’eau, 40 % des forages ont été réalisés il y a plus de 30 ans, ce qui est la durée de vie normale d’un forage, et près de 10 % ont plus de 50 ans. ». En optant pour un forage d’eau, vous vous assurez donc environ un demi-siècle de rentabilité. Ce qui paraît raisonnable, si l’on considère le prix du forage (de 1 500 à 10 000 €) et le prix du m³ d’eau.

Comment entretenir votre forage, soit votre puits d’eau ?

Un forage est un investissement important et sa durée de vie peut atteindre 40 ans ou plus, comme nous venons de l’évoquer. Cependant, pour une durée de vie optimale, un entretien régulier est essentiel. Ne pas entretenir votre puits pourrait entraîner une perte de production d’eau, mais surtout une altération de la qualité de votre eau. Si la qualité de votre eau n’est pas optimale, cela entraînerait potentiellement des risques pour votre santé, notamment si vous avez obtenu l’autorisation de l’ARS pour pouvoir la consommer.

Il est recommandé d’effectuer une inspection visuelle régulière du forage pour détecter les signes de détérioration, ainsi que des mesures régulières du niveau d’eau, du débit, de la pression, de la fréquence de marche de la pompe, etc. Tous les cinq ans, il est également conseillé de faire vérifier son puits par une entreprise spécialisée. Il faut aussi penser à vérifier les équipements de pompage qui n’ont pas la même durée de vie que le puits en lui-même. Enfin, rappelez-vous que l’analyse de votre eau doit être réalisée une fois par an par un laboratoire agréé.

Pourquoi les forages d’eau ont-ils le vent en poupe ?

Toujours selon ce rapport, les forages d’eau sont très plébiscités depuis plusieurs années. Deux facteurs seraient en cause : l’inquiétude des particuliers face à l’augmentation du prix de l’eau et le manque d’eau pluviale dans certaines régions. Les sécheresses étant de plus en plus fréquentes, les particuliers cherchent une solution pour préserver l’eau tout en continuant d’arroser leurs jardins. Quant aux agriculteurs et éleveurs, l’eau est indispensable à la culture et à l’alimentation de leurs animaux, sources de leurs revenus. Retrouvez toutes les démarches à effectuer pour entreprendre les travaux d’un forage d’eau.