Qu’est-ce que la mangrove et quel est son rôle dans la reforestation ?

Avez-vous déjà entendu parler de la « Grande Muraille Verte » aussi appelée GMV ? Ce projet pharaonique se déroule en Afrique depuis près de 20 ans, et consiste à replanter des millions d’arbres et d’écosystèmes productifs afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ce projet de grande ampleur vise également à apporter une solution aux populations pour se nourrir, se fournir en bois, cultiver, etc. Pourtant, replanter des arbres n’est pas la seule solution contre la déforestation. Et c’est justement l’objectif de l’ONG LIFE qui, en plus de planter des arbres, s’est donnée pour mission, de replanter de la mangrove. Découvrez ce qu’est une mangrove, mais aussi le programme de reforestation de l’association baptisé “Sapousse”. Des initiatives précieuses pour lutter contre le réchauffement climatique et pour préserver la planète et ses ressources

Qu’est-ce qu’une mangrove et quel est son rôle dans l’écosystème ?

Il peut sembler étonnant d’envisager un projet de reforestation avec pour objectif de replanter des mangroves. Nous pensons peut-être à tort que les mangroves ne sont qu’un amas de racines plongées dans des eaux saumâtres et infestées de crocodiles et autres alligators ! Certes, ces animaux y trouvent souvent refuge. Pourtant, c’est aussi un écosystème très précieux qui peut engranger 5 à 10 fois plus de CO2 sous terre, que les immenses forêts tropicales. La plupart des mangroves naturelles se trouvent en Afrique, en Asie du Sud-Est, et sur une petite partie de l’Amérique allant du Brésil jusqu’en Floride. En France aussi, nous trouvons des mangroves, mais il faudra se rendre en Guyane, petite enclave française frontalière du Brésil.

Comment poussent les mangroves ?

Les mangroves prospèrent dans des environnements côtiers salins marécageux. Tout commence par leurs graines spéciales. Ces graines sont capables de flotter à la surface de l’eau, ce qui leur permet de se déplacer sur de grandes distances avant de s’enraciner dans la boue ou le sable. Une fois enracinées, les mangroves développent des racines aériennes, qui émergent de la boue pour respirer de l’air. Ces racines aériennes leur permettent de survivre dans des sols pauvres en oxygène. Malgré les eaux saumâtres et les conditions difficiles, les mangroves grandissent lentement mais de manière robuste, formant de véritables forêts marécageuses. Leur incroyable réseau de racines contribue également à la préservation des côtes, en piégeant les sédiments et en protégeant les terres des vagues et de l’érosion. Les mangroves permettent aussi la préservation des coraux, et des herbiers et préviennent l’érosion terrestre grâce à l’accumulation des sédiments. De plus, elles facilitent l’épuration de l’eau en agissant comme des filtres naturels. Leur croissance est un véritable exemple d’adaptation à des conditions extrêmes. Leur préservation est cruciale pour la santé de nos écosystèmes côtiers et la sauvegarde de notre précieux patrimoine naturel.

La mangrove, un abri formidable pour la faune

Avec ses grandes racines entremêlées, la mangrove est un abri naturel pour de nombreux animaux, protégés des prédateurs. On y retrouve une multitude de petits crustacés, de crevettes, de langoustes, de moules, huître ou autres mollusques. Cette mangrove peut aussi pour les populations indigènes se présenter comme un véritable garde-manger. Pourtant, cette mangrove est fortement menacée, notamment par la surexploitation, les constructions urbaines, ou encore la déforestation. Elles sont néanmoins d’une importance capitale, tant pour protéger la faune que les populations, et singulièrement des ouragans, de plus en plus fréquents et violents.

Le programme Sapousse de l’ONG LIFE qu’est-ce que c’est ?

Le programme Sapousse est un projet de reforestation qui allie efficacement les efforts environnementaux à la prospérité des communautés locales. Plus de 250 000 arbres, soit 10 hectares de forêts ont déjà été plantés ! Depuis novembre 2022, l’ONG LIFE est notamment en action en Indonésie avec un projet de reforestation de mangrove à Sumatra-Nord. C’est dans la région de Aceh, et plus précisément dans les villages de Sungai Pauh, Seurige et Kuala Langsa qu’il se déroule pour le plus grand bonheur de 90 familles. L’objectif de ce projet est de reconstituer les écosystèmes de mangrove qui ont été déboisés lors des 30 dernières années, de protéger les littoraux des conséquences du dérèglement climatique, mais aussi, de développer des activités génératrices de revenus pour les habitants.

Ce sont déjà 20 hectares et plus de 50 000 pieds de mangrove soit 20 hectares qui ont été plantés pour reboiser les zones côtières et fluviales de cette région du monde ! Pour accompagner les villageois, l’ONG a également mis en place de nombreuses activités économiques autour de la mangrove comme la sylvopêche traditionnelle, la production de fruits venus de la mangrove, ainsi que de la coloration au batik; une technique de teinture et de coloration textile traditionnelle, originaire d’Indonésie. Les habitants bénéficient aussi de formations sur la sylviculture et sur la production alimentaire. Enfin, le projet Sapousse aide aussi les habitants dans le développement économique et leur autonomisation, en facilitant la commercialisation des produits issus de la mangrove notamment.

Vous aussi faites la différence en participant au programme SAPOUSSE

Vous avez l’opportunité de devenir un acteur du changement en contribuant activement et concrètement à la reforestation de notre planète. Lorsque vous offrez un arbre pour la planète avec LIFE, vous recevrez un certificat de plantation, preuve de votre engagement pour l’environnement. Chaque geste compte. Chaque arbre compte. Il n’y a pas de « petit don » car même les plus petits dons formeront de grands arbres bénéfiques pour notre planète ! Faites grandir cette forêt planétaire, pour un avenir plus vert et durable ! Pour 2 €, vous replantez un arbre et vous recevez un certificat de plantation, preuve de votre engagement pour l’environnement. Pour, et pour 30 €, ce sont 15 arbres qui seront replantés grâce à vous. Vous avez aussi la possibilité de replanter une petite forêt de 1 000 arbres avec une contribution de 2 000 €. Plus que des arbres, vous semez les graines d’un avenir meilleur. Un héritage durable pour les générations futures.

À propos de LIFE

L’association créée en 2009 bénéficie d’une expertise concrète dans l’aide humanitaire de terrain. Elle a déjà mené de nombreuses actions orientées sur quatre domaines d’intervention : la sécurité alimentaire, l’éducation, la protection de l’environnement et l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Plus de 12,5 millions de personnes ont déjà bénéficié de l’aide vitale apportée par LIFE. Dans sa mission, À l’heure actuelle, l’ONG peut compter sur le soutien et la confiance de plus de 180 000 donateurs prêts à changer des vies aux quatre coins du globe. Depuis la création de LIFE, ce sont plus de 50 millions de repas qui ont été distribués, et 2 000 puits d’eau potable construits dans 25 pays à travers le monde ! Plus d’informations, rendez-vous sur life-ong.org.