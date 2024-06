« Une super mauvaise herbe », plus on la tond, plus cette plante devient résistante et toxique

Saviez-vous que pratiquement toutes les parties de la morelle argentée sont toxiques, entre autres pour les plantes cultivées, les animaux et les humains ? Non seulement elle est piquante et envahissante, mais elle est également un réservoir à ravageurs et une plante allélopathique. Elle empêche la germination d’autres plantes et a un impact négatif sur le rendement de certaines cultures (coton, blé, maïs, tomate, vigne, pomme de terre…). C’est pour cela que la plupart des personnes et des cultivateurs les tondent. Pourtant, selon une étude réalisée par Rupesh Kariyat, professeur agrégé au département d’entomologie et de pathologie végétale de l’Université de l’Arkansas, plus on tond cette mauvaise herbe, plus elle devient plus forte et toxique.

Morelle à feuilles d’argent : quelle est cette plante ?

La Solanum elaeagnifolium, communément appelée morelle argentée, morelle à feuilles d’argent ou morelle à feuilles de chalef, est une mauvaise herbe très répandue au Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie et en Grèce. En France, on la trouve surtout sur la côte méditerranéenne. Elle est reconnaissable par ses fleurs violettes ou blanches en forme d’étoile, ainsi que par ses feuilles étroites en forme de lance et recouvertes d’un duvet gris argenté. Mesurant jusqu’à 90 cm de hauteur, cette plante possède des baies vénéneuses et des épines, et pousse principalement dans les champs, les pâturages et le long des routes. Elle fait l’objet de campagnes de surveillance et d’éradication dans de nombreux pays, car elle est invasive et envahissante.

Une plante qui a fait l’objet d’études depuis plusieurs années

Rupesh Kariyat a étudié la morelle à feuilles d’argent depuis plusieurs années. Cela a commencé en Grèce, où la plante avait fait des ravages dans les vignes. Le professeur avait constaté à l’époque que la morelle argentée pousse dans le sous-étage des vignes et aspire les nutriments du sol, tuant ces dernières. Quelques années plus tard, dans le sud du Texas, toujours en étudiant la morelle argentée, le professeur s’était rendu compte qu’il y avait une différence notable entre celle tondue régulièrement et celle qui ne l’était pas. Rupesh Kariyat et son équipe au sein de la Division de l’agriculture du système de l’Université de l’Arkansas ont découvert que les tontes régulières rendent cette plante beaucoup plus toxique et robuste. « Vous essayez de faucher ces plantes pour les éliminer, mais ce que vous faites réellement, c’est que vous les rendez bien pires, bien plus forts », déclare le professeur.

Un mécanisme de défense un peu particulier

La tonte continue met la morelle argentée en mode survie, l’amenant à riposter avec des mécanismes de défense assez puissants. Ses racines descendent plus profondément (à environ 1,5 mètre) que celles des plantes cultivées, lui permettant d’absorber un maximum d’eau, de sels minéraux et d’autres composés organiques du sol. Selon les chercheurs, lorsqu’elle repoussait après une tonte, elle avait plus d’épines et produisait plus de fleurs toxiques, afin de résister aux prédateurs tels que les chenilles. Le professeur Kariyat a d’ailleurs souligné que les chenilles se nourrissant de morelles argentées non tondues étaient plus lourdes que celles se nourrissant de plantes régulièrement tondues.

Il a également indiqué que la Solanum elaeagnifolium a produit des groupes de graines qui ont germé plus rapidement et d'autres qui ont mis du temps à germer. « Cette germination échelonnée était le moyen pour la plante d'assurer sa survie sur le long terme », a-t-il ajouté. D'après lui, des recherches plus approfondies seraient nécessaires pour explorer la manière dont d'autres plantes de la famille des Solanacées réagissent aux facteurs de stress mécaniques générés par l'homme. Plus d'informations : news.uark.edu.