Comment choisir le matériel informatique de ses clients ?

Vous êtes chef d’entreprise ou créateur d’entreprise et vous allez devoir soit changer votre matériel informatique, soit vous équiper ainsi que vos collaborateurs ? Dans une entreprise, le matériel informatique relève d’une importance capitale. On entend par matériel informatique, les ordinateurs de bureau bien sûr. Mais également les PC portables, imprimantes, serveurs, flottes de smartphones…

Ces appareils représentent souvent un budget important, alors mieux vaut savoir faire le bon choix, dès l’investissement. Evidemment, en fonction de votre activité, certains postes informatiques seront plus précis, mais il existe des similitudes à connaître pour tous ces appareils. On vous explique tout.

Comment choisir le bon stockage ?

Les capacités de stockage de vos appareils sont essentielles. A l’heure du numérique, vous devez pouvoir tout stocker, et même avoir des solutions de stockage de secours… Aujourd’hui, les archives d’une entreprise se trouvent stockées sur disque dur, c’est donc un point important à déterminer.

La capacité de stockage d’un appareil joue sur ses performances. Un appareil qui atteindra les limites proches de ses capacités de stockage deviendra plus lent. Il vous fera donc perdre en rapidité et donc en productivité. Concernant le stockage de vos données, il ne faut jamais hésiter à investir dans des appareils ayant la plus grande capacité possible… Mais aussi faire des sauvegardes régulières, en utilisant les différents clouds, ou sources de stockage externes.

Comment choisir des appareils rapides et performants ?

Dans le cas d’appareils informatiques, la rapidité de ceux-ci, se mesure grâce à leur processeur ou à leur unité centrale. Plus le processeur est performant, plus vous y gagnez en rapidité d’exécution. Quoi de plus désagréable qu’un ordinateur qui rame car il n’est pas assez puissant. Avec un appareil rapide, vous gagnerez encore en productivité et pourrez effectuer plusieurs tâches complexes. Il faut également veiller à choisir le bon produit en fonction de votre activité. Par exemple, une start-up qui doit gérer de nombreuses séquences vidéo devra investir dans du matériel ultrarapide…

A contrario, si le traitement de texte est la base du poste informatique, un processeur plus lent pourra convenir. Pour ne pas faire d’impair et vous retrouver avec des appareils obsolètes quelques mois après l’achat, n’hésitez pas à vous entourer de consultant en informatique. Par exemple, OTO Technology, peut vous aider à identifier précisément vos besoins, et vous aiguiller dans le choix de vos produits informatiques.

Comment prévoir le budget de votre parc informatique ?

Le coût de votre matériel informatique dépendra évidemment de vos besoins. Lors d’une création d’entreprise, celles-ci consacrent près de la moitié de leur budget annuel à l’achat de matériel informatique. Les plus gros postes de dépenses étant les smartphones, ordinateurs de bureaux ou serveurs. La productivité de certaines entreprises peut dépendre presque exclusivement de la qualité de son matériel informatique. Et pour être performant, mieux vaut parfois éviter les trop bas prix !

En effet, c’est le rapport qualité-prix qui doit vous orienter, mais toujours en fonction de vos besoins. Il faudra donc évaluer vos besoins en termes de rapidité, de taux d’impression etc… Puis, comparez différents modèles avant de choisir… Un autre élément à prendre en compte : la maintenance des produits. Par exemple, un photocopieur dans une entreprise sera très sollicité, mieux vaut alors bénéficier un service de maintenance qui pourra répondre dans les plus brefs délais en cas de problème….

Et si votre entreprise pratique le télétravail ?

Depuis les différents confinements, le télétravail est devenu une manière de travailler qui se répand de plus en plus… La mobilité des appareils est donc primordiale… Ordinateurs portables, VPN ou serveurs, vos employés doivent pouvoir transmettre chaque information de manière rapide et sécurisée. Et lors de leurs journées en présentiel, ils doivent aussi pouvoir retrouver leurs données au bureau, sur une clé USB ou un disque dur externe. La mobilité des données tient désormais une place importante dans la vie d’un salarié… Et les responsables informatiques doivent désormais en tenir compte.

Identifier les besoins de l’entreprise

Un parc informatique est un outil essentiel dans une entreprise, et avant de se précipiter sur des offres alléchantes, il faudra identifier les besoins précis… Si, par exemple, vous êtes amenés à produire de nombreuses affiches, flyers et impressions, il faudra alors tabler sur une imprimante adéquate. En revanche, si votre activité ne demande que très peu d’impressions, une imprimante basique pourra suffire. De plus les différents services IT de votre entreprise ou de celle que vous devez équiper, n’auront pas forcément les mêmes besoins.