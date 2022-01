3 astuces WhatsApp méconnues et pourtant si pratiques !

Une de nos applications favorites fait très parler d’elle en ce moment. Avec ses nombreuses modifications, l’application de messagerie WhatsApp est partout ! Très pratique, cette application permet de discuter avec des gens du monde entier sans payer. Seule condition requise : posséder une connexion Internet. Mais l’un des points négatifs de l’application est l’envoie de message impossible vers un numéro non enregistré. Mais il se pourrait bien qu’on est trouvé la solution à ce problème grâce à une petite astuce ! Beaucoup d’astuces existent pour l’application et voici 3 d’entre elles.

Comment envoyer un message vers un numéro non enregistré ?

Il peut être parfois agaçant de devoir enregistré un numéro dans notre carnet d’adresse pour lui envoyer un message sur WhatsApp. Surtout si nous ne comptons pas rester en contact avec cette personne. Eh bien voici comment procéder pour envoyer un message sans enregistrer le numéro au préalable. Tout d’abord, vous rendre sur votre smartphone ou votre ordinateur. L’important est que l’application soit installée sur le support utilisé. Une fois connecté au monde virtuelle, rendez-vous sur votre navigateur et tapez wa.me/NuméroDeTéléphone dans la barre d’adresse. N’oubliez pas de commencer par l’indicatif du pays puis le numéro de téléphone. Lorsque vous appuyez sur entrer, un lien apparaît : wa.me/336123456789. Cliquez sur ce lien et une fenêtre WhatsApp s’ouvrira. De là, le message « Discuter sur WhatsApp avec +33 00 00 00 00 » apparaîtra. Cliquez sur « Continuer ver la discussion ». Vous pouvez dès à présent discuter avec une personne sans enregistrer son numéro de téléphone !

Comment verrouiller ses conversations sur l’application WhatsApp ?

Bien que beaucoup d’entre nous partage tous leurs moments sur les réseaux sociaux, il est tout de même important de garder une certaine vie privée. Sachez qu’avec WhatsApp, il est possible de rendre vos conversations privées. Il sera alors impossible à quelqu’un d’autre que vous d’y accéder puisque le déverrouillage se fait via l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Afin de rendre vos conversations privées, rendez-vous dans les réglages de l’application de messagerie. Une fois dedans, cliquez sur l’onglet compte afin d’accéder aux réglages de votre compte. Sélectionnez « confidentialité » puis « verrouillage de l’écran ». Il ne reste plus qu’a activer la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale selon le modèle de votre smartphone. Il est également possible de choisir au bout de combien de temps l’application doit demander une authentification pour ouvrir la conversation. Cette astuce est un bon moyen de garder vos conversations privées si jamais quelqu’un s’amuse à fouiller dans votre téléphone ou encore en cas de perte ou de vol si vos conversations peuvent contenir des informations personnelles.

Activer l’authentification à deux facteurs

De nos jours, pirater le compte de quelqu’un est de plus en plus facile. En piratant votre compte, un individu peut avoir accès à toutes les informations et médias qu’il contient. Nous le savons, WhatsApp ne demande pas vraiment beaucoup d’information pour s’y connecter si ce n’est que le numéro de téléphone. C’est pourquoi il est important d’activer l’authentification à deux facteurs. Cette fonctionnalité vous permettra de sécuriser votre compte en vous demandant un code PIN à chaque connexion. Ce code PIN devra être créé par vous-même et ne devra pas être partagé. Afin de l’activer, rendez-vous dans les réglages de votre compte. Une fois dans les réglages, cliquez sur « vérification en deux étapes » puis sur « activer ». Vous pouvez dès maintenant créer votre code à six chiffres qui sera demandé à chaque connexion.