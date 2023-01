80ᵉ anniversaire : Nikola Tesla, l’inventeur de la première centrale hydroélectrique

Le 7 janvier dernier était le 80ᵉ anniversaire de la mort de Nikola Tesla, inventeur et visionnaire né en 1856. Cet ingénieur américain d’origine serbe est surtout connu pour son rôle essentiel dans l’adoption et le développement du courant alternatif, mais également pour ses travaux concernant son transport et sa distribution. Sans lui, vous ne seriez probablement pas en train de lire cet article, mais vous ne pourriez pas non plus allumer vos lumières ou communiquer avec vos proches. Pour Michael Krause, historien et cinéaste, Tesla n’est pas seulement le père de l’électricité et de la communication, mais « un homme visionnaire qui a contribué à l’évolution de l’humanité », comme il le relate à la BBC. Retour sur la vie et les inventions de ce génie, qui a changé le monde !

Nikola Tesla, ses débuts

Iwan Rhys Morus a consacré un livre à l’inventeur : « Nikola Tesla and electrical future », dans lequel il relate les inventions de cet homme qui est né en 1856 dans l’empire autrichien des Habsbourg. La ville de sa naissance, Smiljan, se trouve aujourd’hui en Croatie, mais sa famille est d’origine serbe. En 1884, le jeune homme part pour les États-Unis et ce que l’on appelle à l’époque « Le Nouveau Monde ». Dans ce pays lointain, il va travailler pour un autre inventeur de renom, Thomas Edison, pionnier de l’électricité et inventeur, entre autres, du cinéma ! Lorsqu’il arrive aux États-Unis, Tesla est ingénieur électrique et mécanique et n’a que quelques dollars en poche, en plus du secret projet d’une machine volante. Ce ne sera pas sa machine volante qui l’ancrera dans l’Histoire, mais ses moteurs à courant alternatif. Le hasard fait que Tesla arrive dans ce pays au moment même où le besoin d’énergie s’intensifie. Il s’engage alors dans une course pour trouver un moyen de produire et de transporter le courant de la manière la plus efficace possible. L’inventeur veut transporter de l’électricité, allumer des lumières et faire tourner des machines !

Une bataille de « courant » se déroulait à cette époque

Dans ces années-là, deux personnages, George Westinghouse et Thomas Edison, s’opposaient pour savoir si le courant continu (CC) ou le courant alternatif (CA) serait utilisé pour transmettre l’électricité. Edison et Tesla étaient plutôt axés sur le courant continu, qui circule dans un unique sens, à une seule tension et sur de courtes distances. Cependant, ils travaillaient aussi sur le courant alternatif, qui est l’opposé du courant continu. Ce dernier peut à la fois parcourir de plus grandes distances et alimenter divers endroits et appareils. « C’est un peu comme comparer un cheval et un buggy à un avion à réaction. » a déclaré Mark Cypher, biographe de Tesla, à la BBC. Tesla avait déjà, quant à lui, expérimenté le courant alternatif en Europe, lorsqu’il avait construit son premier moteur à induction, il savait ainsi que le courant alternatif était la meilleure des options. Edison et Tesla sont alors en désaccord et se séparent, ce qui laisse à Westinghouse, l’opportunité d’acheter les droits de brevet du système de transformateurs et de moteurs à courant alternatif de Tesla. L’idée de Tesla était pourtant de transmettre de l’énergie sur de longues distances de manière rentable, un principe, qui est évidemment toujours d’actualité, et peut-être encore plus aujourd’hui.

Le « système Tesla », qu’est-ce que c’est ?

« Les moteurs à induction étaient très innovants à cette époque et aujourd’hui, ils sont toujours utilisés dans l’industrie et dans de nombreux appareils ménagers – même dans les voitures électriques » précise M. Zoric dans cette longue interview. En 1891, il a d’abord inventé la bobine, un dispositif qui émet des courants volants d’énergie électrique, c’était le premier essai de l’électricité « sans fil » et cette technologie est toujours utilisée pour certains équipements électroniques. En 1893, désormais proche de Westinghouse, Nikola Tesla remporte l’appel d’offres pour l’éclairage de l’Exposition universelle de Chicago, où Tesla devient une superstar.

Tesla, l’inventeur de la première centrale hydroélectrique ?

Eh oui, aussi étrange que cela paraisse, lorsque les industriels se sont rendu compte de la puissance de son invention, ils ont confié à Tesla la construction d’une centrale hydroélectrique sur les chutes du Niagara. L’émigré serbe est donc aussi l’inventeur des centrales hydroélectriques pour lesquelles il possédait 9 des 13 brevets nécessaires à leurs constructions. Mais, que serions-nous sans ce génial inventeur ? Il a consacré sa vie à ses inventions, qui sont aujourd’hui essentielles à l’Humanité !