Airton dévoile une pompe à chaleur sans unité extérieure « facile à installer »

Les climatiseurs réversibles reprennent le fonctionnement des pompes à chaleur et se présentent comme des dispositifs bien moins énergivores que les systèmes de climatisation et de chauffage classiques. D’après IZI by EDF, ils sont en mesure de fournir entre 3 et 4 kWh d’énergie pour environ 1 kWh d’électricité. Parmi les climatiseurs réversibles les plus innovants disponibles actuellement en France, on peut citer celui proposé par Airton. Pour répondre efficacement aux besoins des ménages, l’entreprise fondée par Patrice Mazigh et dirigée actuellement par Richard Mazigh a mis au point un dispositif facile à installer, pouvant remplir quatre fonctions.

Un climatiseur réversible 4-en-1

À l’instar des climatiseurs réversibles classiques, celui conçu par Airton peut chauffer l’intérieur d’une habitation en hiver et le rafraîchir durant les périodes de forte chaleur. Toutefois, le dispositif permet également d’améliorer significativement la qualité de l’air dans un logement. Tout d’abord, il peut jouer le rôle de déshumidificateur et par conséquent, réduire les risques de condensation et d’apparition de moisissures. D’autre part, il contribue à l’évacuation des composés organiques volatils et de divers polluants, tels que le monoxyde de carbone, et par ailleurs empêche la prolifération de bactéries, en faisant office de système de ventilation.

Un système de climatisation performant et écologique

Outre la technologie 4-en-1, le climatiseur réversible développé par Airton affiche des performances tout à fait correctes. Sa capacité de refroidissement est de 2 350 W et sa puissance de chauffage est de 2 360 W. Son débit d’air, quant à lui, est estimé à 480 m3/h et il peut améliorer efficacement le confort thermique dans un logement d’une superficie allant de 30 à 40 m². Par ailleurs, grâce au système Inverter, la consommation d’énergie du climatiseur réversible est relativement faible. Au niveau du fluide frigorigène, l’entreprise française a opté pour le R32. Utilisé dans de nombreux appareils de chauffage et de climatisation, ce gaz est nettement moins polluant que le R401a. Il a un PRG (Potentiel de Réchauffement Global) de 675 kg éq. CO2. Ce qui est inférieur d’environ trois fois à celui du R401a. Pour information, le climatiseur d’Airton appartient à la classe énergétique A et permet donc aux ménages de réduire les dépenses relatives au chauffage, à la climatisation et à la ventilation.

Un climatiseur réversible facile à installer

De manière générale, la pose des climatiseurs réversibles classiques s’effectue en plusieurs étapes plus ou moins complexes, comme la mise en place de l’unité extérieure et l’insertion du fluide frigorigène. Contrairement à ces dispositifs, celui conçu par Airton est plus facile à installer et ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. Il ne dispose pas d’unité extérieure et il suffit de réaliser deux trous dans un mur, destinés aux conduits permettant d’évacuer et de capter l’air. Il n’est également pas indispensable de manipuler le fluide frigorigène pour mettre le dispositif en service.

Le climatiseur réversible de l’entreprise française a un poids de 36,2 kg et une fois en place, il peut être connecté et piloté grâce à un smartphone, grâce à son module Wi-Fi SmartLife. Concernant son prix, il est de 1 199 €. Son unité intérieure est livrée avec deux bandes isolantes, une télécommande, deux grilles extérieures et un tuyau pour l’évacuation des condensats. Plus d’informations sur airton.shop. Un tel système de climatisation réversible pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .