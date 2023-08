Arion, un fer en plastique pour les chevaux inventé par « Le Sabot Français »

Il existe un large choix de fers à cheval sur le marché, adapté chacun à des besoins variés. En fonction de votre cheval et du travail qu’il est censé faire, un ferrage approprié préserve ses sabots afin qu’il puisse se déplacer librement. Le cas échéant, l’animal risque de boiter, voire de ne pas être en mesure de marcher. Conscient de l’importance d’équiper les chevaux de fers garantissant leur confort et leur bien-être, le Sabot Français a conçu l’Arion. Il s’agit d’une semelle en plastique qui possède des atouts plus prometteurs les uns que les autres.

Un fer à cheval en polyuréthane développé en France

Les fers en plastique existent depuis des décennies. Le concept a été introduit par une entreprise américaine qui voulait remplacer le métal par une matière plus douce et moins lourde. L’entreprise de Nicolas Mandou s’est alors lancée comme défi de révolutionner le secteur en proposant des sabots en polyuréthane conçus sur mesure. C’est ainsi qu’est né l’Arion. Ce fer en plastique a été entièrement développé en France. Grâce à ses longues années d’expérience dans le monde du cheval, le fondateur du Sabot Français a pu collaborer avec des vétérinaires et maréchaux-ferrants dans la mise au point du produit.

Un produit recyclable

La semelle équine promet de respecter la physiologie du pied du cheval. Pour que cela soit possible, la jeune entreprise française basée à Saint-Georges-de-Reneins, dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes, a veillé à ce que tous les aspects du produit contribuent à l’amélioration de l’endurance de l’animal. « Le design et les propriétés de la matière nous ont permis de dépasser les 1 000 km en utilisation », affirme le Sabot Français sur son site web. Il est bon de noter au passage que l’Arion a été conçu pour pouvoir être réutilisé. Il s’agit aussi d’un produit 100 % recyclable.

Léger et absorbe les chocs

Par ailleurs, ce fer en plastique made in France a l’avantage d’être amortissant, ce qui réduit les vibrations et contribue à la préservation de l’appareil locomoteur des équidés. Et grâce à sa souplesse, la semelle épouse parfaitement le sol, améliorant ainsi le contact avec ce dernier.

Comme indiqué plus haut, il s’agit d’un dispositif plus léger que les fers en acier. Son poids dépasse rarement les 200 gr, alors que les modèles en métal pèsent au minimum 370 gr ! Enfin, l’Arion peut être collée ou brochée, selon vos préférences. Plus d’infos : lesabotfrancais.fr.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Sabot Français (@lesabotfrancais)