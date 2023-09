Aspyrale, l’invention d’un piège « aspirant » et innovant contre la pyrale du buis

Si vous résidez dans la petite couronne parisienne, en Alsace, en périphérie de Bordeaux, dans la vallée du Rhône, dans le Jura, en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, vous êtes peut-être confronté à un envahisseur. Ce lépidoptère invasif et destructeur est une chenille appelée Pyrale du Buis. Cette bestiole, originaire d’Asie, a été introduite accidentellement en France par des végétaux venus d’Asie. Depuis, elle s’est adaptée à notre climat, le dérèglement climatique aidant, et se reproduit très vite. Comme son nom l’indique, elle s’attaque aux buis, des plantes très présentes dans certaines de nos régions, et ne leur laisse aucun répit. Les buis pourraient disparaître à cause de cette chenille. Pour lutter écologiquement contre ces envahisseurs, Lionel Sangouard, un Mâconnais, a probablement eu l’idée du siècle. Il a inventé l’Aspyrale, une sorte d’aspirateur à pyrales, plutôt efficace. Présentation.

L’Aspyrale, qu’est-ce que c’est ?

Cette invention, Lionel ne l’a pas créée cette année, mais il y a six ans, imaginée à l’époque à la suite d’une invasion de pyrales à buis. Cette année, les pyrales sont revenues en force dans la région Bourgogne Franche-Comté et Lionel s’est dit qu’il était peut-être temps de donner une seconde chance à son invention. Envahi par ces chenilles dévastatrices, il s’inquiète aussi des effets sur l’environnement et notamment de la disparition probable des buis, si rien n’est fait pour limiter leur prolifération. Il a donc ressorti son aspirateur à papillons, et tente désormais de trouver des investisseurs pour le produire.

Comment fonctionne l’Aspyrale ?

Certains soirs, les pyrales du buis sont tellement présentes que l’inventeur à l’impression qu’il neige ! Il branche alors son Aspyrale afin de capturer ces papillons. L’Aspyrale est un système innovant qui mesure environ 1,80 m de hauteur et se compose d’un cylindre métallique surmonté de quatre projecteurs à lumière noire, conçus pour attirer les papillons. À l’intérieur de ce dispositif, un ventilateur les aspire, les piégeant ainsi dans un filet. L’inventeur a déposé son idée à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). « Il y a six ans, j’ai eu l’occasion de capturer cinq kilos de papillons au cours d’une seule nuit. De plus, il faut approximativement trente papillons pour totaliser un gramme », explique Lionel Sangouard dans une interview accordée au Journal de Saône-et-Loire.

Et en plus, c’est 100 % sans produit chimique !

Au-delà de son objectif de réduire les désagréments causés par les papillons, Lionel Sangouard aspire également à contribuer, à son échelle, à la préservation des buis, qui sont la proie des chenilles de la pyrale, pouvant entraîner la mort de ces arbustes. Il souligne que durant leur courte vie, une femelle papillon peut pondre jusqu’à 1 200 œufs, donnant ainsi naissance à autant de chenilles voraces, comme le mentionne le site du ministère de l’Agriculture.

Cependant, il déplore les méthodes traditionnelles telles que l’utilisation de bassines d’eau et de lessive ou encore la pulvérisation de produits chimiques néfastes pour l’environnement. Sa solution est entièrement mécanique et ne recourt à aucun produit chimique. Il a investi plus de 1 000 € pour réaliser un prototype fonctionnel et trouver des industriels qui accepteraient de le suivre dans cette nouvelle aventure. Lutter contre ce nuisible, c’est aussi préserver l’environnement et notre flore locale ! Vous pouvez contacter l’inventeur, si le projet vous intéresse sur sangooman@outlook.fr

