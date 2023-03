Atlas 4.0 : l’invention d’une éolienne de toit domestique et verticale d’une puissance de 5 kW

La société Tesup développe des éoliennes et des solutions de génération d’énergie renouvelable. Elle est présente dans une trentaine de pays, dont la France. Ce fabricant européen propose des éoliennes en kit à installer soi-même. Parmi les produits de son catalogue, on retrouve l’éolienne Atlas 4.0 à axe vertical pour produire sa propre électricité. Grâce à sa conception aérodynamique et compacte, son efficacité est optimisée, promet l’entreprise. Nous vous proposons de mieux connaître cette technologie à travers cet article.

Comment fonctionne cette éolienne à axe vertical ?

Cette éolienne possède une puissance de 5 kW à une vitesse de vent optimale de 15 m/s. Cette capacité serait suffisante pour couvrir les besoins électriques quotidiens d’un foyer explique Tesup, ce qui nous semble très optimiste. Afin de maximiser le rendement énergétique de ce système, le fabricant recommande de l’installer au sommet d’un toit en pente ou sur un haut poteau autonome (sans aucun obstacle de préférence). Il faut éviter de la placer au bord d’une maison à toit plat qui risque de réduire son efficacité. En effet, lorsque le vent frappe le flanc du bâtiment, sa vitesse diminue grandement. La quantité d’électricité produite dépend étroitement du potentiel éolien de l’endroit où le système sera placé.

Cette technologie de production d’énergie comprend trois pales légères, fixées à un axe vertical. Grâce à une zone de captage de vent plus large, elle peut capter le flux du vent dans toutes les directions. Elle serait donc adaptée aux zones urbaines. Elle commence à tourner à une vitesse de vent de 5 m/s. Par la suite, elle peut produire de l’électricité même à une vitesse de vent basse (4 m/s). Ce type d’éolienne fonctionne sans bruit ni vibration gênante pour les résidents du logement et le voisinage.

Quelles sont les qualités de cette technologie d’énergie éolienne ?

La surface de cette éolienne est recouverte d’une fine couche de cire qui augmente sa résistance contre les intempéries. Le disque du rotor intègre un moteur à aimant permanent, rendant le système encore plus performant. La structure de son générateur (20 kg) est en aluminium, matériau robuste et durable. De plus, des ailettes de refroidissement y sont intégrées pour refroidir le stator. Grâce à la conception améliorée de cet aérogénérateur (0-100 V), le câble ne risque pas de se tordre sur le pôle et le courant électrique y circule de façon optimale.

Concernant l’installation de cette éolienne à axe vertical, elle peut s’effectuer en seulement 30 min. Il est bon de noter que cette solution peut être couplée à un système solaire photovoltaïque et/ou à un petit groupe électrogène au diesel. La quantité d’électricité générée peut servir à alimenter directement le foyer par l’intermédiaire d’un onduleur. On peut également la stocker à l’aide de batteries qui seront utilisées en cas de coupure de courant par exemple. Le fabricant conseille fortement d’installer un régulateur de charge pour protéger les différents composants de l’éolienne et les batteries qui y sont branchées. En effet, ce dispositif permet de contrôler et d’optimiser le processus de charge.

Ce produit est-il fiable ?

Cette solution de production d’électricité domestique de Tesup répond aux normes mondiales en vigueur :

EN 61000-6-1 sur l’immunité à la compatibilité électromagnétique ;

EN 61000-6-3 sur la compatibilité électromagnétique et les émissions.

Elle peut donc être déployée en toute sécurité dans les zones résidentielles promet Tesup. D’ailleurs, ce produit profite d’une garantie d’un an. Afin de prolonger sa durée de vie, le fabricant recommande de couvrir les pales en cas d’ouragan de catégorie 3 avec une vitesse de vent de 50 à 58 m/s. Plus d’informations : tesup.fr