Au Kenya, un jeune garçon de 9 ans a inventé un dispositif semi-automatique pour se laver les mains

À l’heure où nous parlons, l’on a recensé près de huit millions de cas confirmés de coronavirus à travers le monde. Si le nombre de guérisons est bien supérieur au nombre de décès, les gouvernements continuent tout de même d’instaurer des mesures sanitaires afin de limiter la propagation de la maladie.

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, un enfant de neuf ans a fabriqué un dispositif en bois semi-automatique permettant de se laver les mains au Kenya. Nommé Stephen Wamukota, le jeune garçon à l’origine de cette invention a reçu une récompense venant d’Uhuru Kenyatta, le président de la République kényane.

Lors d’une interview accordée à CNN, le père de Stephen a expliqué que son idée de dispositif de lavage des mains avait commencé à germer lorsque le président a annoncé à la télévision qu’il était nécessaire de se laver régulièrement les mains pour se protéger. Ce dernier aurait notamment affirmé à sa mère que les installations disponibles étaient défaillantes et risquaient d’exposer leurs utilisateurs au virus.

Suite à cela, il se mit à concrétiser son projet. Son dispositif est fait en bois. Il est doté d’une structure principale permettant de soutenir un jerrican d’eau et de deux pédales pour distribuer l’eau et le savon. Ainsi, ses utilisateurs n’ont pas à le toucher avec les mains pour l’actionner, ce qui limite significativement les risques de contamination.

Pour exprimer sa fierté, James Wamukota, le père du jeune inventeur n’a pas hésité à publier l’invention de son fils sur les Facebook. Celui-ci a ensuite été salué par les internautes pour son ingéniosité et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Et en dehors de sa récompense venant du président, Wycliffe Wangamati, le gouverneur du comté de Bungoma lui a également promis une bourse d’études afin qu’il puisse terminer ses études primaires et secondaires sans encombre.

Bungoma Governor @GovWWangamati & senator @Cleophasmalala committed to scout for a special school that will help narture the creative talent of Stephen Wamukota, the 9 year-old who grabbed global headlines for pioneering a home-made hand-washing & sanitizer-dispensing machine. pic.twitter.com/6RPNNFZ9Wl

— BungomaDigital (@BungomaDigital) May 15, 2020