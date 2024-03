Avec l’invention de WindSpider, les éoliennes vont « presque » se construire toutes seules

Les éoliennes offshore et onshore produisent de l’énergie renouvelable et propre. Elles occupent une place importante dans nos efforts de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Cependant, par leur taille et de leur emplacement géographique souvent éloigné, ces machines géantes sont difficiles à installer et à entretenir. Avec sa technologie de levage révolutionnaire, l’entreprise suédoise WindSpider veut changer la donne. Il s’agit effectivement d’une grue à montage automatique qui a non seulement l’avantage de pouvoir soulever une charge de plus de 1500 tonnes, mais également de n’avoir aucune limitation en termes de hauteur.

Des structures légères

Cette grue peut être utilisée en toute sécurité même dans des endroits très venteux. D’après son designer, elle élimine le mouvement relatif entre le système de levage et l’éolienne avec la tour de cette dernière. Cette solution développée par WindSpider promet de réduire les coûts d’installation et d’entretien des infrastructures éoliennes situées sur la terre ferme et en mer. Concernant les éoliennes offshore en particulier, l’entreprise suédoise affirme que sa technologie facilite leur pose et leur maintenance en éliminant le besoin de remorquer jusqu’à un endroit particulier. Fait intéressant, la grue WindSpider adoptera des structures en aluminium, ce qui devrait la rendre particulièrement légère.

Un partenariat stratégique

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce concept développé par WindSpider et ses partenaires s’annonce relativement intéressant. En ces temps où nous devons augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, il est important de mettre en œuvre des solutions innovantes pour faciliter la gestion des infrastructures de production d’énergie propre. En parlant justement de partenariat, sachez que la société suédoise a décidé de travailler en collaboration avec une autre entreprise scandinave, à savoir le groupe Leirvik, afin d’accélérer la construction de la première unité de sa grue. En plus d’être un important partenaire technique, le groupe prévoit également d’investir dans le projet.

Bientôt un prototype fonctionnel

Les deux sociétés préparent actuellement un prototype à grande échelle de la grue WindSpider. Le choix de l’aluminium ne découle pas uniquement de la volonté de rendre le système léger. Cela a également un impact sur la fabrication et les travaux d’entretien ultérieurs qui seraient dans ce cas plus faciles. La première version commerciale du WindSpider pourrait être prête d’ici fin 2024. « WindSpider est très heureux de s’être associé à une entreprise aussi solide que Leirvik. Nous voyons de grandes forces et synergies dans la combinaison de notre esprit d’entreprise et de l’expérience industrielle de Leirvik », s’est réjoui Hans Olav Hide, Président du conseil d’administration de WindSpider. Plus d’infos : windspider.com.