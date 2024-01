Siemens Gamesa va déployer l’éolienne « la plus puissante du monde » en Europe

L’une des approches privilégiées en Europe pour accélérer la transition énergétique et atteindre la neutralité carbone consiste à électrifier massivement divers secteurs d’activité. Dans cette optique, il est essentiel de promouvoir la production d’électricité propre à partir de sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie éolienne. Avec une capacité actuelle de 141,7 GW, dont plus de 10 GW en France, l’Europe représente environ un tiers de la capacité éolienne mondiale, précise le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Bien que l’UE occupe déjà la première place mondiale dans le secteur de l’éolien en mer, ses États membres devraient encore s’efforcer d’augmenter leurs capacités de production.

Forte de constat, la Commission européenne a fixé en octobre 2023 un nouvel objectif de 111 GW d’ici à 2030 pour la production offshore. Pour y parvenir, les projets éoliens en mer devraient être davantage soutenus. Le FEI a notamment octroyé un financement de 30 millions d’euros à Siemens Gamesa pour réaliser son projet HIPPOW visant à déployer la plus grande éolienne mondiale au Danemark. Cette entreprise n’a pas encore rendu publics les détails de ce projet, y compris la puissance de la nouvelle turbine. Explications.

Quelle pourrait être la puissance de cette future éolienne offshore ?

Basée en Espagne, Siemens Gamesa a déjà mis au point deux turbines éoliennes en mer d’une puissance nominale de 14/15 MW, dont le lancement et la production en série sont prévus pour 2024. Dans cette catégorie, Vestas et GE Renewable Energy pourraient cependant la devancer avec leurs projets éoliens de 15 MW et de 18 MW, respectivement. En Chine, des fabricants tels que MingYang et Goldwind déploient également de gigantesques turbines de 16 MW. D’ailleurs, en décembre 2023, l’entreprise MingYang a annoncé ses plans d’installer une technologie d’éolienne offshore d’une puissance de plus de 18 MW en Chine. Celle-ci se distinguera aussi par sa grande résistance aux typhons.

En effet, la course au gigantisme dans ce secteur s’accélère ces dernières années. Ainsi, pour être certaine d’avoir le système éolien le plus puissant au monde, Siemens Gamesa devrait dépasser les conceptions de 14 à 18 MW. Il lui faudrait atteindre une puissance de 20 MW ou plus pour sa future turbine. Quoi qu’il en soit, ce projet constitue un grand pas pour cette entreprise espagnole qui cherche continuellement à innover son offre dans le secteur de l’éolien maritime. Il contribuera à augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable dans l’UE et à réduire la dépendance à l’égard des énergies fossiles.

En quoi consiste le projet HIPPOW ?

Les détails du projet « Highly Innovative Prototype of the most Powerful Offshore Wind turbine generator » de Siemens Gamesa ne sont pas encore connus du grand public. Peut-être que cette société a seulement communiqué ce projet au FEI, en vue d’obtenir ce financement. Néanmoins, une fiche technique de la Commission européenne donne des informations générales le concernant. Celle-ci indique que ce projet se focalisera sur l’innovation de certains éléments de l’éolienne, dont la puissance, les roulements, l’installation des pales et du mât, le système électrique, le système de refroidissement et la stratégie de maintenance.

Il est bon de préciser que cette subvention diffère un peu des financements habituels accordés par le FEI. En effet, les travaux sur ce projet HIPPOW devraient être réalisés dans un délai moins long. Ils devraient débuter en avril et se terminer avant la fin de l'année. La mise en service de cette nouvelle turbine offshore devrait donc s'effectuer avant décembre 2024. Pour obtenir plus d'informations sur cette actualité, rendez-vous sur Interesting Engineering.