Plus discrètes et plus puissantes, la France va bientôt accueillir son premier parc d’éoliennes flottantes

Avec le contexte géopolitique actuel, l’indépendance énergétique est devenue un objectif de premier plan pour de nombreux pays. C’est justement pour cette raison que la France s’apprête à déployer en mer ses premières éoliennes flottantes. Le parc sera constitué de trois éoliennes géantes dont la puissance combinée permettra d’alimenter en électricité près de 30 000 ménages tout au long de l’année. Il faut savoir que l’administration Macron a fixé un objectif plutôt ambitieux pour notre transition vers les énergies renouvelables : établir 50 parcs éoliens en mer au cours des 27 prochaines années.

Des avantages non négligeables

Parmi ces parcs éoliens offshore que la France ambitionne de construire, le premier est déjà opérationnel. Il se trouve au large de Saint-Nazaire. Le deuxième, situé dans la baie de Saint-Brieuc, est en cours de construction. Aucun des deux n’utilise, cependant, des structures flottantes. Pourtant, les éoliennes flottantes possèdent beaucoup plus d’avantages que leurs cousines reposant sur des fondations fixées au fond de la mer. En plus de pouvoir être installées loin du littoral, donc moins visibles, elles sont exposées à des vents plus rapides et plus stables.

Des flotteurs innovants

Les premières éoliennes flottantes de la France reposeront sur de gigantesques flotteurs développés par une entreprise américaine possédant des bureaux à Aix-en-Provence et à Lisbonne. L’année dernière, ce groupe a installé trois éoliennes utilisant sa technologie au large du Portugal. Pesant chacune près de 2 000 t, la structure sur laquelle flottent les turbines – qui produisent au total environ 80 GWh d’électricité par an – est équipée d’un système de ballast dynamique qui la maintient en permanence à l’horizontale. Le premier parc d’éoliennes flottantes qui sera installé chez nous bénéficiera d’une version améliorée de cette technologie.

Bientôt un parc d’éoliennes flottantes dans le sud de la France

Ce parc pilote sera déployé dans le golfe du Lion et devrait entrer en service en 2024. Sa construction a été confiée au groupe industriel énergétique français Engie. Comme pour les modèles installés au large des côtes portugaises, lesquels font près de 200 m de haut, les flotteurs seront attachés à un câble ancré dans le fond marin pour éviter qu’ils ne dérivent. La question est de savoir comment le gouvernement français entend maîtriser le coût du kilowattheure supporté par les consommateurs, car généralement, il est de 200 à 300 % supérieur à celui d’une éolienne terrestre.

