Barsys dévoile un nouveau « robot à cocktail », pour préparer des mojitos parfaits en quelques secondes

Le cocktail aurait été préparé pour la première fois aux États-Unis au 18ᵉ siècle. À cette époque, cette boisson particulière correspondait initialement à de l’alcool mélangé avec de l’eau, du sucre et des bitters. C’était une façon d’atténuer le goût amer des alcools bon marché. Au fil du temps, les barmans ont ensuite diversifié les ingrédients utilisés pour obtenir des cocktails plus sophistiqués et plus savoureux. Ce type de boisson est devenu populaire et de nombreux bars se sont d’ailleurs spécialisés dans ce domaine à partir des années 1980-1990.

L’art de la mixologie est également né à cette période, avec la création de nouvelles techniques et l’utilisation d’ingrédients exotiques. La créativité des mixologues permet aujourd’hui de produire un large choix de cocktails exceptionnels, avec ou sans alcool. Aujourd’hui, à l’ère du numérique, les appareils à cocktails connectés offrent aux amateurs l’occasion de préparer leurs boissons préférées chez eux. Récemment, une entreprise américaine vient notamment de dévoiler son nouveau robot barman cylindrique Barsys 360, combinant la technologie de pointe et l’art de la mixologie.

Quelles sont les caractéristiques de ce mixologue robotique ?

Cette nouvelle conception a été pensée par la société Barsys afin que les particuliers puissent réaliser des cocktails uniques et parfaits à domicile. Chaque convive peut ainsi créer facilement et rapidement la boisson adaptée à son goût. Cette machine en forme de halo peut être discrètement placée sur le comptoir de la cuisine, sur la table à manger ou au coin bar du salon. Elle possède une taille compacte de 43 cm de haut et de 43 cm de large. Pesant seulement 4,5 kg, elle n’encombre aucunement l’espace. D’après son concepteur, ce petit robot barman domestique est facile à utiliser. Outre cela, son prix fixé à 475 $ est largement inférieur à celui de l’ancien modèle Barsys 2.0 à 1 500 $. Ce qui permet à l’entreprise d’atteindre des publics plus élargis.

Comment fonctionne cette machine à cocktails ?

D’après l’entreprise, la préparation d’un cocktail s’effectue en quelques étapes simples à l’aide de ce bar intelligent Barsys 360. D’abord, l’utilisateur doit verser jusqu’à six liqueurs et mélanges différents dans les boîtes individuelles de 900 ml. Puis, il doit connecter le robot à son Smartphone ou à sa tablette via Bluetooth. Il peut ensuite insérer les noms des ingrédients employés dans l’application mobile, qui affiche en quelques secondes un grand choix de cocktails. Il peut sélectionner la recette répondant à son goût. La machine automatisée assure le reste. Le cocktail choisi est prêt en rien de temps. Il convient de noter qu’il est possible de personnaliser la recette en adaptant les mesures individuelles des liquides à ses propres goûts. Au fil des utilisations, l’appareil se familiarise aux préférences de son propriétaire, en vue de présenter des suggestions plus appropriées.

Quels sont les plus de ce robot à cocktails ?

L’application Barsys met à la disposition de l’utilisateur une sélection de recettes de cocktails créées par des mixologues de renom, des bars reconnus et de grandes marques de spiritueux. Au cours de son fonctionnement, la machine (disponible en deux couleurs : noir et blanc) offre un magnifique spectacle en illuminant le verre installé à l’intérieur du halo. Cette entreprise américaine prévoit de commencer l’expédition de cet appareil innovant à partir du mois d’octobre 2023. Plus d’informations : Thebarsys.com

