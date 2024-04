BlueNav : Whale Design, une hélice de bateau « plus efficace et plus silencieuse » inspirée des baleines

La nature a toujours inspiré les hommes, et de nombreuses inventions proviennent d’animaux, ou de végétaux, qui détiennent des solutions à certains problèmes. On parle alors de biomimétisme, une approche qui consiste à s’inspirer des solutions trouvées par la nature pour résoudre des problèmes humains. Une approche fortement encouragée par le ministère du Développement Durable, comme l’atteste ce document. Dans cette catégorie, je vous propose de découvrir l’entreprise française BlueNav. Cette dernière, vient de dévoiler, lors du salon nautique de Düsseldorf, une hélice de bateau, qui apporte un flux semblable à celui d’une baleine vers un moteur électrique marin sans moyeu. Son nom ? Whale Design. Qui est BlueNav ? Quelle est cette invention ? Et, quelle importance revêt-elle dans le domaine nautique ? Je vais tout vous expliquer.

BlueNav, c’est qui ?

BlueNav est une entreprise française basée à Arcachon, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour la navigation maritime. Fondée en 2020, cette jeune entreprise dynamique a fait de la préservation des océans, son cheval de bataille. L’un de ses produits phares, le moteur BlueDrive a, par exemple, été conçu pour remplacer les vieux moteurs polluants par des moteurs électriques, écologiques, mais aussi puissants que les autres. Et, c’est encore le cas avec leur nouvelle hélice, la Whale Design, qui se dote de pales qui s’inspirent de la baleine pour améliorer la puissance et l’efficacité du système. Le principal objectif de l’entreprise étant d’électrifier les bateaux existants grâce à des systèmes non polluants.

Whale Design, qu’est-ce que c’est exactement ?

« Nous sommes fiers de présenter le Whale Design, un témoignage de notre engagement envers le progrès et l’ingénierie durable. Notre mission a toujours été de repousser les limites de ce qui est possible, et avec cette conception innovante, nous sommes un pas de plus vers la réalisation de cet objectif ». Ces mots sont ceux d’Hervé Frouin, co-fondateur et CTO de BlueNav, pour présenter cette invention. L’hélice Whale Design s’inspire notamment des baleines à bosse et de leurs nageoires. En effet, ces dernières disposent d’ailerons qui possèdent des dentelures qui contrôlent le débit d’eau. C’est donc directement de ces nageoires que se sont inspirés les ingénieurs de BlueNav.

Mais, comment fonctionne cette hélice ?

Je vais essayer de vous expliquer simplement comment fonctionne cette hélice, inspiré des nageoires d’une baleine à bosse. Lorsqu’une baleine nage, elle utilise sa nageoire pour se propulser dans l’eau avec le moins de résistance possible, pour ne pas se fatiguer. L’hélice Whale Design fonctionne sur le même principe, grâce à une forme spéciale et unique, qui réduit la résistance de l’eau lorsque celle-ci tourne. BlueNav a créé l’hélice Whale Design pour l’utiliser avec ses moteurs électriques BlueSpin, qui fonctionnent sans moyeu.

Habituellement, les hélices sont fixées directement sur un arbre, mais avec le moteur BlueSpin, les pales de l'hélice sont placées sur une bague intérieure entraînée par des aimants. Selon la société, cette conception réduit le frottement, rend le fonctionnement plus silencieux et nécessite moins de pièces et d'entretien par rapport aux systèmes d'entraînement d'hélice traditionnels. Vous souhaitez plus d'informations ? Rendez-vous sur le site officiel : bluenav.com.