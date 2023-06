Brico Dépôt dévoile un panneau solaire (presque) prêt à l’emploi de 370 Wc, pour réduire votre facture d’électricité

Les petits panneaux solaires ont le vent en poupe et sont devenus les stars des rayons de supermarché ou d’enseignes de bricolage en quelques mois à peine. En effet, il semblerait que la « mode » des panneaux solaires à assembler soi-même gagne la France ! Après Lidl ou Leroy Merlin, c’est désormais une autre enseigne de bricolage, Brico Dépôt, qui lance son kit d’autoconsommation. De petites installations pratiques et rapides à installer qui peuvent vous permettre de réaliser quelques économies sur votre facture d’électricité. Vrai bon plan ? Stratégie commerciale ? Allez-vous réellement faire des économies avec ce type d’accessoires ? Décryptage.

Le panneau solaire Brico Dépôt, qu’est-ce que c’est ?

C’est à l’occasion d’une opération spéciale que Brico Dépôt lance la commercialisation de son panneau solaire en kit. Selon l’enseigne, il aurait la capacité de produire jusqu’à 460 kWh par an, dans des conditions d’ensoleillement maximales. Ce kit solaire prêt à brancher affiche une puissance de 370 Wc, pour un coût de 595 € seulement. L’installation et l’utilisation de ce kit panneau solaire sont extrêmement simples. Il vous suffit de placer le panneau solaire en l’orientant vers le sud, de remplir les ballasts d’eau, puis de le brancher simplement à une prise domestique avec prise de terre. En effet, le panneau est équipé d’un micro-onduleur intégré qui permet une utilisation directe sans nécessiter d’équipement supplémentaire.

Que peut-il réellement alimenter ?

Le kit panneau solaire prêt à brancher est une solution complète pour alimenter divers appareils électriques de manière écologique. Ce système est capable de fournir de l’énergie à quatre ampoules (48 kWh/an), un aspirateur (92 kWh/an), une box Wi-Fi (72 kWh/an), un réfrigérateur (190 kWh/an) et un ordinateur (56 kWh/an). Il se compose d’un panneau solaire monocristallin d’une puissance de crête de 370 W, offrant une production d’énergie estimée à environ 460 kWh par an. Le kit est livré avec un câble secteur de 5 m de long et un câble de raccordement inter-panneau de 5 m également, pour permettre une extension si nécessaire.

Quelques caractéristiques techniques supplémentaires à connaître

Le panneau solaire possède un indice de protection IP65, assurant une résistance aux intempéries et à la poussière. Les dimensions du dispositif une fois installé sont de 182 × 112 × 46 cm et son poids avant remplissage des ballasts est de 44 kg. Le système est équipé de quatre ballasts de 18 l chacun, qui sont des réservoirs d’eau. Il suffit de les remplir à l’aide d’un simple tuyau pour assurer la stabilité du panneau solaire.

Quelles économies peut-il vous permettre de réaliser concrètement ?

La production d’électricité dépendra évidemment de la zone géographique dans laquelle il se trouve, et de son orientation par rapport au soleil. Côté économies, si l’on considère qu’il produit au maximum 460 kWh par an, vous réaliserez donc une économie de 95 € approximativement (prix du kWh : 0.2062 € TTC au 27 juin 2023). En conséquence, il vous faudra patienter un peu plus de six ans pour commencer concrètement à produire de l’électricité gratuite ! Vous l’aurez compris, c’est un accessoire utile pour votre porte-monnaie et pour réduire « un peu » votre dépendance au réseau électrique, mais ce n’est pas non plus une baguette magique qui réduira considérablement votre facture ! Plus d’informations : bricodepot.fr