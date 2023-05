Panneau solaire : peut-on installer le kit prêt à l’emploi Lidl en France malgré sa prise spéciale ?

Normalement, depuis le 17 mai, il est possible de trouver un kit solaire prêt à l’emploi pour 199 € dans les magasins Lidl allemands. Dans un article dédié, nous vous l’avions présenté comme une solution très économique pour produire de l’électricité. Bien entendu, il ne vous permettra pas de vous passer de l’électricité du réseau, mais au moins d’alléger votre facture. Cependant, soulevé par le site Révolution Énergétique, un petit problème se pose. Le kit solaire Lidl est un produit allemand dédié à l’Allemagne qui, notons-le, possède différentes prises électriques que celles disponibles en France. Le kit Lidl est donc livré avec une prise électrique aux normes allemandes. Mais en France, peut-on tout de même installer ce kit solaire ? On vous explique tout.

La prise électrique du kit solaire Lidl soulève une question

Le kit complet vendu en Allemagne comprend un panneau photovoltaïque de 150 Wc, un micro-onduleur de 300 W ainsi que divers accessoires de montage et de câblage. Parmi ces composants, on trouve une prise et un connecteur au format « RST». Un format standard conforme aux normes allemandes et obligatoire sur ce type d’installation Outre-Rhin. Ce kit au prix si bas pourrait tenter de nombreux frontaliers, et il vaut mieux savoir à quoi s’attendre, avant de repartir avec le kit solaire dans votre caddie.

La prise RST du kit solaire Lidl, qu’est-ce que c’est ?

En France, les panneaux solaires prêts à l’emploi sont vendus avec des prises électriques classiques reliées à la terre. En Allemagne, les normes imposent à ces kits solaires d’être vendus avec des prises semblables à celles que nous trouvons sur nos radiateurs électriques. Les radiateurs se branchent généralement directement dans le mur, en connectant des fils électriques. C’est aussi le cas des cuisinières électriques. Ces appareils se doivent d’être branchés sur une ligne dédiée, directement reliée au compteur électrique. Ce type de prise est pensé pour éviter de débrancher accidentellement un appareil.

Pourra-t-on installer le kit Lidl en France alors ?

Rappelons que ce kit solaire est prévu pour un balcon ou une terrasse, des endroits où l’on dispose rarement de ce type de prise. Deux solutions vont alors s’offrir aux Français, comme aux Allemands d’ailleurs, qui opteront probablement pour la première. Soit, il faudra enlever la prise électrique, et relier directement les fils à ceux de la prise, via un domino par exemple. Attention, en procédant de cette manière, votre installation ne sera plus aux normes et vous ne serez pas couvert en cas d’incendie provoqué par le kit solaire.

Soit, il faudra tirer une ligne depuis le compteur, pour pouvoir installer le kit solaire Lidl en toute sécurité. Il est important de souligner que retirer le connecteur « RST » du kit solaire Lidl pour le remplacer par une fiche française standard est fortement déconseillé. En effet, l’onduleur fourni n’est probablement pas conçu pour couper efficacement le courant lorsque le kit est débranché. Cette modification présente un risque de choc électrique en cas de contact avec les conducteurs. Par conséquent, il est recommandé de respecter l’utilisation du connecteur « RST » conforme aux normes allemandes pour garantir la sécurité lors de l’installation et de l’utilisation du kit solaire Lidl. Voilà, vous êtes prévenu !