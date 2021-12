Ce laser permet de cartographier l’intérieur d’une pièce en passant par la serrure d’une porte

Lorsque vous souhaitez savoir ce qui se passe dans une pièce sans être présent à l’intérieur, vous n’avez pas trente-six solutions. La seule possibilité est d’installer une caméra à 360° et de regarder ce qui se passe depuis votre smartphone. Ou éventuellement de garder une vieille habitude qui est de regarder par le trou de la serrure. Et encore, il ne faut pas que la pièce soit trop grande. Mais tout cela pourrait changer grâce à un laser qui permettrait de cartographier la totalité de la pièce, simplement en le passant par le trou de la serrure.

Ce laser a été mis au point au Stanford Computational Imaging Lab. Ce serait une technique s’appelle l’imagerie hors ligne de visée, est en réalité utilisée depuis très longtemps; les chercheurs ont simplement amélioré le procédé.

Comment ça marche ?

Pour que le laser puisse scanner tous les éléments qui se trouvent dans une pièce, les chercheurs utilisent un processus qui fait que les pulsations de la lumière rebondissent sur les surfaces, ce qui rend les objets visibles avant qu’ils n’arrivent aux capteurs de la caméra. Ensuite, des algorithmes déterminent le temps mis par la réflexion pour générer une image précise de l’intérieur de la pièce.

Cette technique pourrait à l’avenir être très utile aux forces de l’ordre. Ils pourraient non seulement gagner du temps, mais surtout savoir si un danger est présent dans la pièce avant d’y pénétrer. On peut aussi imaginer cette technologie dans les voitures autonomes, pour détecter des obstacles ou offrir une meilleure visibilité aux carrefours difficiles. Ce serait probablement un outil supplémentaire qui pourrait être utilisé pour la sécurité routière. Et, notamment pour détecter un piéton quand celui-ci n’est pas ou peu visible.

Quelques détails supplémentaires

La technique est aussi appelée NLOS (Non-Line-Of-Sight Propagation) et se base donc sur un faisceau laser qui émet des impulsions. Les faisceaux lumineux viennent rebondir sur tout objet qu’ils rencontrent, et ce, même s’ils sont en mouvement. Puis ils reviennent à la source qui les transforment en image grâce à un algorithme. Et c’est grâce aux photons capturés que les algorithmes peuvent dessiner un objet avec précision.

Si, les chercheurs sont parvenus à faire fonctionner leur innovation, il restait cependant un problème à régler. Le NLOS nécessite de balayer une surface assez large de la surface visite. Avec un champ de vision si restreint, les objets statiques passeraient à la trappe du laser. En revanche, pour distinguer une forme en mouvement comme un humain qui se cacherait par exemple, cela semble plutôt bien fonctionner.

La technologie NLOS doit son nom au fait qu’une seule chose est nécessaire pour voir à l’intérieur d’une pièce fermée. En effet, il suffit donc d’un trou de serrure qui laisse passe le faisceau d’un laser pour utiliser la NLOS. Pour le moment, la résolution des images renvoyées n’est pas encore parfaite. Un mannequin de bois renvoie par exemple une forme floue, mais les chercheurs pensent qu’en améliorant la résolution de leur technique, ils pourraient à l’avenir, identifier une personne grâce à ce dispositif.