Ce mode de construction en zigzag permet de mieux rafraîchir l’intérieur d’un bâtiment

D’après des estimations publiées sur Statista, la consommation d’électricité de l’ensemble des climatiseurs et des ventilateurs constituerait 10 % de celle mondiale. Par ailleurs, Mark Radka, le chef du service Énergie et climat du PNUE, a déclaré que la climatisation et la réfrigération sont responsables de 7 % des émissions de GES dans le monde. Pour limiter l’utilisation des climatiseurs et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, des chercheurs de l’université de Columbia ont trouvé une solution assez originale et innovante, à savoir des murs en zigzag. D’après eux, ces derniers absorbent moins de chaleur que les murs classiques et permettent de rafraîchir l’intérieur des bâtiments, sans consommer de l’énergie.

Un mur en zigzag constitué de matériaux spécifiques

Selon Yuan Yang, un spécialiste des matériaux à l’université Columbia, il est plus difficile de refroidir les murs, dans la mesure où ils absorbent la chaleur émise par le sol et ne sont pas tournés vers l’espace. Dans la conception de leur système de refroidissement radiatif, lui et son équipe ont décidé de créer une structure en zigzag, mais également d’utiliser des matériaux spécifiques. Ils ont opté pour une surface réfléchissante pour les parties du mur tournées vers le sol, dans le but de renvoyer les rayons infrarouges émis par celui-ci. Au niveau des parties orientées vers le ciel, des matériaux hautement émissifs ont été mis en place, afin de libérer rapidement la chaleur.

Une baisse de température de plus de 3 °C

Pour évaluer l’efficacité de leur système de refroidissement radiatif, les chercheurs ont réalisé des simulations. Les résultats de ces dernières ont montré que les murs en zigzag captent moins de chaleur que ceux classiques. En effet, l’équipe a remarqué une différence d’environ 2,3 °C entre les deux structures et de 3,1 °C, durant le moment de plus chaud de la journée. Après les tests en laboratoire, des essais en conditions réelles ont été effectués dans un jardin du New Jersey, durant l’été de l’année 2022.

Les chercheurs ont utilisé une version miniature du mur en zigzag et ont constaté les mêmes différences de température. Concernant le système de refroidissement radiatif, Yuan Yang a déclaré que l’objectif de l’équipe était de mettre au point un dispositif facilement commercialisable. Il a également ajouté que les murs ondulés existent déjà et qu’il est aisé de concevoir une structure en zigzag capable de rafraîchir l’intérieur d’un bâtiment et de le mettre à l’échelle.

Un mur en zigzag comprenant quelques inconvénients

Les murs en zigzag des chercheurs de l’université Columbia constituent d’excellentes solutions pour lutter contre la chaleur. Toutefois, il faut savoir qu’ils ne peuvent remplacer les systèmes de climatisation classiques, notamment dans les zones soumises à de fortes chaleurs. D’autre part, leur efficacité dépend en grande partie de leur orientation et de l’environnement. Comme autres inconvénients des murs, nous pouvons citer les coûts liés à leur conception et leur mise en place, ainsi que les problèmes liés à leur esthétique.

Leur aspect peut ne pas être adapté à certaines conceptions architecturales. Il est à noter qu’un certain nombre de défis doivent encore être relevés par les chercheurs, notamment celui lié à la forte spécularité des matériaux qui peut entraîner une pollution lumineuse. Plus d’informations : cell.com. De telles stuctures existent, saurons-nous les adapter et profiter de ce refroidissement passif ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .