« Une invention 2 en 1 », ZigZagSolar dévoile un mur anti-bruit bardé de panneaux solaires

Une équipe de recherche belgo-néerlandaise pense avoir trouvé un moyen d’atténuer le bruit dans les zones proches des routes, et ce, tout en produisant de l’électricité verte. Fallon Colberts est l’auteur d’une étude consacrée à ce sujet. Celle-ci a été publiée dans la revue Applied Energy. La solution qu’ils ont développée consiste en un mur antibruit photovoltaïque de conception zigzag. Conçu pour être installé le long des routes et des autoroutes, celui-ci conviendrait également aux bâtiments. Autant dire qu’il s’agit d’une approche prometteuse pour produire de l’électricité verte au sein des villes et des endroits qui ne disposent pas d’assez de place permettant d’installer des modules solaires conventionnels.

De multiples avantages

Comme l’explique notre source, la conception en ligne brisée permet de maximiser l’efficacité énergétique tout en préservant la sécurité routière et le confort des automobilistes. Le plan « zig » consiste à exposer les cellules photovoltaïques au Soleil suivant un angle bien défini, alors que le plan « zag » optimise la quantité de lumière qui parvient à la surface du panneau solaire sous-jacent. « Comme le module solaire est orienté vers le soleil et non dirigé vers le conducteur, cette conception peut limiter la réflexion indésirable de la lumière naturelle et des feux de circulation sur la surface vitrée du panneau solaire, contribuant ainsi à la sécurité du conducteur », ont souligné les universitaires.

Un prototype de 16 m²

L’étude a vu la participation de chercheurs affiliés à l’Université des sciences appliquées de Zuyd aux Pays-Bas, à l’Université belge de Hasselt et à l’Institut de Recherche des Instituts groupés de la Haute École Mosane en Belgique. Bien sûr, le mur comporte également des matériaux qui ont pour rôle d’atténuer les vacarmes occasionnés par la circulation. Pour évaluer l’efficacité de leur dispositif anti-bruit, les chercheurs ont construit un prototype de mur antibruit photovoltaïque de 16 m², soit de 4 m × 4 m, avec une orientation sud-sud-ouest et deux configurations en zigzag. Le démonstrateur, composé d’un matériau insonorisant, a été équipé de huit modules solaires inclinés entre 35 et 50° et de capteurs de température Fiber Bragg Grating (FBG).

Des résultats intéressants

Les résultats ont montré que la productivité annuelle pouvait dépasser 1000 kWh avec une inclinaison à 50 degrés et atteindre 941 kWh avec un angle de 35°. Grâce à des simulations, l’équipe a déterminé que le mur photovoltaïque doté d’une capacité de réduction du bruit promettait un retour sur investissement au bout de 6 à 10 ans. À noter que pour construire le prototype, les chercheurs ont collaboré avec la start-up néerlandaise Wallvision.

Cette dernière optimise d'ailleurs la technologie en vue d'une commercialisation. « Wallvision prévoit prochainement un projet pilote à Eindhoven pour rapprocher les murs antibruit photovoltaïques ZigZag de la commercialisation », a laissé entendre Fallon Colberts. Plus d'informations : sciencedirect.com et ZigZagSolar.

