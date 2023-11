Cette femme anonyme, qui s’est noyée au XIXe siècle, a sauvé de très nombreuses vies dans le monde entier

Dans le monde entier, il existe des histoires de crimes ou de cadavres retrouvés, mais non résolus par la science ni par la police. On les appelle les « affaires non élucidées » ou plus régulièrement les « Cold Case ». Depuis 2022, il existe même une brigade spécialisée : le Pôle Cold Case, un service judiciaire français installé au tribunal judiciaire de Nanterre. « Cette cellule spécialisée est chargée d’instruire les affaires judiciaires (principalement criminelles), non élucidées et ayant fait l’objet d’un classement sans suite dans divers autres tribunaux judiciaires français ». Parmi ces affaires criminelles, il en est une qui ne sera probablement jamais élucidée, celle de L’inconnue de la Seine. Cette jeune femme décédée par noyade à la fin du XIXᵉ siècle n’a jamais été identifiée. Pourtant, elle a suscité de nombreux intérêts divers et variés. Du matériel médical aux jouets, en passant par la littérature, vous avez peut-être déjà croisé son visage, sans savoir qu’il était inspiré d’un cadavre ! Retour sur cette étrange histoire de crime non élucidé.

Qui est : « L’inconnue de la Seine » ?

Concrètement, nous ne répondrons pas à cette question en vous donnant le nom de cette jeune femme. Nous savons juste que son cadavre a été retrouvé dans la Seine dans les années 1880. Et à cette époque, la pratique était de présenter les cadavres à la morgue de Paris, dans l’espoir que quelqu’un les reconnaîtrait et réclamerait le corps. Dans cet endroit plutôt glauque, un pathologiste allait changer le cours de ce visage. En effet, captivé par son sourire figé dans la mort, il commanda un moulage de son visage en plâtre. Cette initiative allait rendre célèbre ce visage, mais pas forcément comme nous pourrions l’imaginer !

Un fabricant de jouets norvégien lui donne une stature inattendue !

En 1955, un fabricant de jouets, Asmund Laerdal, choisit ce masque pour donner vie à la poupée de réanimation cardiopulmonaire (CPR) appelée aujourd’hui “Resusci Anne”. Si vous avez effectué une formation Premiers Secours, ancien Brevet National de Secourisme, aujourd’hui appelée PSC1, vous avez peut-être fait un massage cardiaque ou un bouche-à-bouche à ce mannequin inspiré d’un cadavre ! Nul doute que vous la regarderez différemment lorsque le mannequin CPR croisera de nouveau votre chemin ! Actuellement, le masque de L’Inconnue de la Seine suscite encore l’intérêt, non seulement pour son origine inconnue, mais également pour son rôle emblématique dans la culture et la médecine. Le mystère entourant cette jeune femme continue de fasciner et d’inspirer.

L’inconnue de la Seine dans la littérature française

Cette inconnue a inspiré une multitude d’auteurs, tous intrigués par cette mystérieuse découverte. Le premier à lui consacrer un ouvrage fut Jules Supervielle, en 1929, avec un conte intitulé « L’Inconnue de la Seine ». Il y raconte l’histoire d’une jeune femme noyée dans la Seine, qui dérive jusqu’au fond de l’océan où elle doit apprendre à vivre parmi d’autres noyés. En 1933, c’est le très controversé Louis-Ferdinand Céline qui lui consacre une pièce de théâtre : « L’Église » où il décrit le masque mortuaire de l’Inconnue de la Seine. Aragon qualifiera cette œuvre de « Joconde du suicide. »

Et justement, Louis Aragon lui consacrera aussi une œuvre, en 1944, intitulée "Aurélien". Un roman dans lequel le personnage principal, Aurélien, possède un masque de cette inconnue, qu'il confond avec Bérénice, la femme « réelle » dont il est épris. Il est difficile de citer tous les auteurs ayant fait référence à l'inconnue de la Seine. Cependant, le dernier en date est le roman de l'auteur contemporain Guillaume Musso, qui a intitulé son roman « L'inconnue de la Seine », paru en 2021. Il y raconte l'histoire de Roxane Montchrestien, une policière récemment mise au placard, qui va mener une enquête sans autorisation sur une mystérieuse jeune femme qui aurait été retrouvée nue et amnésique dans la Seine à Paris, selon Wikipédia. Et vous, fasciné par ces mystères jamais élucidés que l'on appelle aujourd'hui des « Cold Case » ?