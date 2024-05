Cette méthode simple permet d’améliorer le rendement des panneaux solaires de 4,5 %

En plus de l’amélioration de la conception des batteries, les chercheurs accordent une importance capitale à l’augmentation de l’efficacité des panneaux solaires. La raison en est que l’énergie solaire constitue une alternative largement prometteuse face aux combustibles fossiles. Une équipe de l’université d’Ottawa, au Canada, en collaboration avec le Laboratoire National pour les Énergies Renouvelables (NREL), a développé une méthode qui s’annonce simple et efficace pour améliorer la productivité des modules solaires photovoltaïques. L’idée consiste à utiliser des réflecteurs afin d’augmenter le rayonnement solaire qui parvient à la surface de ces derniers.

Mieux rentabiliser les installations solaires

Les scientifiques ont découvert que cette technique peut rendre les installations solaires plus performantes, et donc plus rentables. D’après l’auteure principale de l’étude, Mandy Lewis, les surfaces réfléchissantes doivent être intégrées directement sous les panneaux solaires. « Nous avons découvert que les surfaces blanches hautement réfléchissantes peuvent augmenter la production d’énergie solaire […] Il est essentiel que ces réflecteurs soient placés directement sous les panneaux solaires, et non entre les rangées, pour maximiser cet avantage », a déclaré la doctorante en génie mécanique. Pour évaluer l’impact du concept sur le rendement de conversion des panneaux solaires, les chercheurs de l’université canadienne ont travaillé en étroite collaboration avec le NREL.

Profiter davantage de l’énergie solaire

La professeure de génie électrique Karin Hinzer et ses collaborateurs du laboratoire SUNLAB de l’Université d’Ottawa se sont appuyés sur l’expertise du laboratoire américain dans le cadre de tests en conditions réelles. Les expérimentations ont montré que l’approche pouvait contribuer à l’amélioration de la capacité de production des panneaux solaires. Concrètement, les scientifiques ont constaté une augmentation allant jusqu’à 4,5 % en termes de productivité. Cette découverte pourrait permettre à des pays comme le Canada de profiter davantage de l’énergie solaire. En effet, près des trois quarts du territoire canadien sont enneigés en hiver. Un phénomène qui a un impact négatif sur l’efficacité des panneaux solaires.

Idéal pour les espaces limités

Pour parvenir à de tels résultats, l’équipe a toutefois dû mettre en œuvre des modules solaires photovoltaïques bifaciaux. Quoi qu’il en soit, Mandy Lewis estime qu’en générant plus d’énergie par unité de superficie, le concept devrait permettre de maximiser la production d’énergie renouvelable au sein des espaces saturés tels les centres-villes. Un avantage qui devrait logiquement avoir des impacts positifs sur les coûts. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que le groupe a enregistré une augmentation d’efficacité de 6 % dans une installation photovoltaïque située à Seattle. À noter que l’étude a été soutenue financièrement par le Conseil des sciences naturelles et de l’ingénierie du Canada (CRSNG), l’Ontario Graduate Scholarship (OGS) et le ministère américain de l’Énergie. Plus d’infos : uottawa.ca. Personne n’y a pensé avant ? Cette idée semble tellement logique ! Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .