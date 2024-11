Un chercheur algérien récompensé pour l’invention d’un kit de refroidissement pour les panneaux solaires

Les systèmes photovoltaïques (PV) jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique en raison de leurs avantages économiques et environnementaux. Cependant, ils sont en proie à des défis tels que la surchauffe et les gradients thermiques, réduisant grandement leur efficacité et leur longévité. Pour pallier cela, un chercheur algérien du nom de Lakhdar Hamidatou invente un prototype de kit de refroidissement des cellules photovoltaïques. Son objectif est de protéger les panneaux solaires de ces effets néfastes et de récupérer les pertes d’énergie à l’aide d’une technique de refroidissement passif. À noter que ce jeune algérien a été récompensé pour ses travaux de recherche en Italie, lors de la 16ᵉ cérémonie de remise des prix de l’Eni Award, dans la catégorie « Jeunes talents d’Afrique ».

Un kit conçu pour réguler la température des cellules photovoltaïques

Ce kit de refroidissement permet de réguler la température des cellules photovoltaïques, afin d’améliorer leur efficacité et maximiser la production d’énergie. Lakhdar Hamidatou indique qu’il est très efficace pendant les heures de pointe, durant lesquelles la surchauffe est plus fréquente. Ce dispositif est conçu pour réduire les gradients thermiques et les taux de dégradation, ce qui contribue à l’amélioration de la durée de vie des panneaux et à la réduction des coûts de maintenance. Autant d’éléments qui, selon le jeune inventeur, le rend particulièrement intéressant pour une application industrielle à grande échelle. Ce kit permet d’économiser sur le long terme, grâce entre autres à la réduction des coûts d’entretien, tout en augmentant la production d’énergie. Il ne nécessite aucun entretien périodique et fonctionne sans pièces mobiles ni composants électriques. Par rapport aux modèles existants, Lakhdar Hamidatou souligne que son kit a pour particularité d’être à la fois économique et durable.

Fabriqué à partir de matériaux biosourcés et recyclables

Un autre avantage de ce kit innovant réside dans le fait qu’il est fabriqué avec des matériaux biosourcés et recyclables. Lakhdar Hamidatou explique qu’il a, par exemple, utilisé des matériaux à changement de phase (MCP) qui, notons-le, ont la capacité de changer d’état physique dans une plage de température située entre 10 et 80 °C. Selon lui, à long terme, l’intégration de MCP biosourcés dans les systèmes de refroidissement PV représente une importante avancée dans la recherche de solutions énergétiques durables et respectueuses de l’environnement. La conception de ce kit de refroidissement s’aligne sur les efforts mondiaux visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et minimiser l’empreinte environnementale des technologies d’énergie renouvelable.

Différentes étapes de recherches et de tests

La recherche a commencé par une analyse complète des problèmes rencontrés par les panneaux solaires dans des conditions réelles. Ensuite, il a procédé à l’identification des paramètres de conception optimaux pour le kit de refroidissement PV/MPC, avant d’établir une configuration expérimentale contrôlée. Celle-ci avait pour objectif de tester rigoureusement les performances du dispositif dans des conditions environnementales variables. D’après Lakhdar Hamidatou, les résultats étaient concluants puisque le kit a réussi à réduire la température des cellules PV jusqu’à 12 °C. Ce qui a permis une amélioration d’environ 5 % de l’efficacité du panneau solaire.

Il estime que cette solution de refroidissement innovante offre une méthode pratique et évolutive pour améliorer les performances des systèmes photovoltaïques existants. Pour information, Lakhdar Hamidatou a déposé le brevet de son invention à l’Inpi (Institut national de la propriété intellectuelle) en 2023. Il indique qu’actuellement, ils démarchent actuellement les grandes entreprises telles que Total Energies pour fabriquer ces kits. « Avec mon équipe de chercheurs, nous en sommes au stade de la recherche de financement pour lancer la fabrication des kits », a-t-il ajouté. Plus d’informations sur les ENI Awards 2024. Souhaitons que le projet de ce chercheur aboutisse et trouve des débouchés ! Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .