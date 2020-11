ClearMate : une innovation qui permet d’éliminer l’alcool de l’organisme trois fois plus rapidement

On le répète souvent, mais il est important de boire avec modération. Malheureusement, certaines personnes n’arrivent pas à contrôler leur consommation d’alcool. Elles tombent facilement dans l’accès et cela peut mettre leur vie en danger. Une trop forte consommation d’alcool peut en effet entraîner des comas éthyliques ou des intoxications alcooliques.

Récemment, une équipe de chercheurs originaire du Canada a développé un appareil qui est capable de traiter les intoxications à l’alcool efficacement. Cet outil, baptisé ClearMate, permet aux personnes ayant ingéré une grande quantité de boissons alcooliques d’éliminer cette substance de leur corps.

Pour comprendre le fonctionnement de cet appareil, il est important de revenir sur la façon dont notre organisme élimine les traces d’alcool ingérées durant une soirée bien alcoolisée. Le foie joue un rôle très important dans le traitement de l’alcool qui se trouve dans notre organisme. Néanmoins, la vitesse à laquelle il élimine cette substance est constante. Cela veut dire qu’il est impossible d’accélérer l’élimination de l’alcool lorsque vous en consommez une trop grande quantité.

Tout ce que les médecins peuvent faire durant une intoxication alcoolique c’est d’attendre que les effets de l’alcool se dissipent naturellement. Il faut savoir que le foie n’est pas le seul organe à intervenir dans le traitement de l’alcool. Les poumons ont également leur rôle à jouer.

Lorsque le sang d’un individu est saturé d’alcool, il atteint les poumons où il est rechargé en oxygène frais. Une partie de l’alcool se trouvant dans le sang est alors expirée avec le dioxyde de carbone. Ce processus peut être accéléré grâce à l’hyperventilation.

L’hyperventilation peut toutefois mettre le sujet en danger. En effet, quand cela se produit, l’individu peut perdre trop de dioxyde de carbone. Cela peut entraîner un inconfort et même une perte de conscience. Joseph Fisher, l’inventeur du ClearMate, a trouvé un moyen de provoquer une hyperventilation, sans mettre en danger le patient.

