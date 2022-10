Dans le Doubs, l’invention et l’installation de cette de route chauffante “auto-déneigeante” interroge…

Le retour probable du froid signera également le retour de conditions de circulation difficiles. Dans certains départements, il faudra chausser vos pneus de chaînes à neige, ou de chaussettes, et être très vigilants quant aux routes verglacées. Dans le Doubs, la commune de Jougne, vient d’installer un dispositif assez controversé, avec des câbles chauffants insérés directement dans le bitume afin que la route se déneige toute seule. L’idée semble assez intelligente, mais, à l’heure où toutes les communes de France entrent dans des plans de sobriété énergétique, la démarche n’est pas bien vue de tous. Découvrez cette invention qui sera testée pour la première fois cet hiver.

Une route chauffante vraiment ?

Le maire de Jougne a signé un arrêté pour les travaux de ce tronçon de 28 mètres, doté d’un système de chauffage qui permettra de dégeler la route sans intervention de sels chimiques. Finalement, le dispositif ne permet pas réellement de dégeler la route, mais maintient le bitume à une certaine température qui empêche l’accumulation de neige et l’apparition de plaques de verglas. Le tronçon dessert 160 foyers et assurera donc aux utilisateurs d’emprunter une portion totalement sécurisée grâce à ce système innovant.

Qui a conçu cette technologie ?

L’entreprise Colas, filiale du groupe Bouygues, supervise les travaux de ce carrefour jugé dangereux par la commune. La mise en place consiste en l’installation de câbles chauffants, reliés au réseau Enedis, directement sur la chaussée. Le système fonctionne comme un chauffage, les câbles sont reliés à un coffret de commande et à un hydro-thermostat qui calcule l’humidité et la température de l’air. Lorsque les deux facteurs sont propices à la formation de verglas, le système de chauffage se déclenche pour en empêcher sa formation. La portion de route n’a pas été choisie par hasard, selon Denis Bertin-Guyon, adjoint aux travaux, cette route avec une pente de 17 à 24 % est très fréquentée et chaque année, il constate de nombreux accidents ou chutes, heureusement sans gravité. Prévenir plutôt que guérir, telle semble être la devise de la mairie de Jougne.

La polémique enfle…

Lorsque la mairie de Jougne a annoncé la réalisation de cette route chauffante, cela a suscité l’indignation de certains internautes. En effet, à l’heure où toutes les communes se doivent de réduire leurs dépenses énergétiques, la commune du Doubs, fait chauffer ses routes… Le maire de Jougne rappelle aux détracteurs, qu’il ne s’agit que d’une portion de 28 « petits mètres » et que ce projet, même s’il voit le jour en 2022, est en pourparlers depuis plus de 10 ans. Il précise aussi que cette innovation est déjà utilisée dans des hôtels de montagne Suisses, et que cela permet d’accéder aux parkings souterrains. Pour le maire, c’est surtout une solution de prévention des risques. En effet, ce carrefour, très fréquenté, pose chaque année, de nombreux problèmes, et isolent parfois certains habitants qui expliquent craindre de l’emprunter ! Pour les détracteurs, la commune aurait plutôt dû se renseigner sur la technique du Power Road, un concept mis au point par Eurovia qui utilise un revêtement de chaussée qui permet de capter l’énergie solaire pour l’empêcher de geler !