Easy Trap : le piège à frelon asiatique écologique à ventilation mécanique et appât modulaire

Piéger les frelons asiatiques devient une nécessité absolue pour préserver nos chères abeilles. Redoutables prédateurs d’abeilles domestiques ou solitaires, les frelons asiatiques ne cessent de proliférer et menacent progressivement la survie des abeilles. Déclarés insectes nuisibles depuis 2016, il ne faut plus hésiter à leur tendre des pièges et à lutter contre leur phénoménale expansion. Nous avons tous essayé de les piéger avec plus ou moins de succès, et peut-être, connaissez-vous déjà la star des pièges à frelons asiatiques ?

Qui a inventé le piège Easy Trap ?

Cette invention française médaillée au concours Lépine 2016 est le fruit de l’imagination de Nicolas Senlanne et Nicolas Cayrol. Alors étudiants, les deux amis passent des vacances du côté de Toulouse et sont envahis de frelons asiatiques. L’idée leur vient ainsi d’imaginer un piège sélectif et écologique, qui pourrait aider à la lutte contre ce nuisible. Les deux amis étaient probablement visionnaires ou très observateurs, car ils ont compris dès 2017 que la prolifération des frelons est inéluctable et que rien ne les arrêtera. Ils travaillent alors sur un piège dont l’objectif principal est d’attirer les frelons avec un appât spécial, tout en évitant aux autres espèces de s’y retrouver piégées. Easy Trap est donc l’invention de deux amis, passionnés d’environnement. Un piège dont le succès ne cesse de s’amplifier depuis sa création.

Le piège Easy Trap, qu’est-ce que c’est exactement ?

Ce piège n’est donc pas nouveau, puisqu’il existe depuis 2016 et qu’il a déjà permis de piéger des milliers de frelons asiatiques dans le monde. Comme nous vous l’indiquions, Easy Trap est un système de capture de frelons asiatiques, innovant et révolutionnaire. En insérant un appât adapté dans le contenant du piège, il est possible de piéger des frelons asiatiques, et notamment des guêpes, des mouches du cerisier ou de l’olive, des pyrales du buis… tous considérés comme nuisibles. Fabriqué en plastique traité anti UV et garanti pour cinq ans, ce dispositif est l’assurance d’un piège résistant pour le piégeur. En effet, il est fonctionnel tout au long de l’année, avec aucune autre dépense que l’appât évidemment. Pour parfaire le piégeage, Easy Trap a également développé deux appâts différents : l’un pour les frelons asiatiques et l’autre pour les mouches. Le piège et les appâts sont des produits Made In France. Si le premier provient de l’Aveyron, les appâts sont fabriqués dans l’Hérault.

Comment fonctionne le piège à frelons asiatiques Easy Trap ?

Le piège Easy Trap dispose de deux entrées pour les insectes, l’une par le haut et l’autre par le bas. Les deux entrées opposées créent ainsi une ventilation mécanique, permettant la diffusion en continu de l’appât. C’est la principale différence avec les autres pièges de ce type. Grâce à son système innovant, l’appât est diffusé plus largement. De plus, le plastique utilisé pour la fabrication est inodore. Par conséquent, il laisse l’odeur de l’appât « brut » se diffuser sans interférence olfactive. L’intérieur du piège, en forme de cloche, comme l’inclinaison des parois sont pensés dans l’optique de laisser l’insecte entrer facilement sans pouvoir en ressortir.

Le piège Easy Trap peut être suspendu ou posé sur un trépied, fourni avec le piège. Il dispose également d’un panier de récupération des insectes. Ce qui permet de conserver l’appât plus longtemps. En ajoutant un peu d’attractif si le niveau de capture a tendance à baisser, vous prolongerez la durée de vie de l’appât. L’attraction des frelons asiatiques se fera également de manière naturelle par le biais des insectes déjà piégés. En effet, ils dégageront de nombreuses phéromones dans l’espace confiné, avant de s’y noyer.

Combien coûte le piège Easy Trap ?

Un piège Easy Trap seul coûte 19,90 €, une somme dérisoire pour lutter contre ce redoutable prédateur d’abeille. Néanmoins, un seul piège risque de ne pas suffire à vous débarrasser des frelons asiatiques qui envahiraient votre jardin. En les achetant par cinq (84,90 €) ou par dix (159,90 €), vous pouvez constater que vous bénéficierez d’un tarif plus intéressant à l’unité. Quant à l’appât, il coûte 16,90 € à l’unité et permet de remplir le réservoir du piège. Easy Trap précise sur son site internet que « les appâts Easy Trap sont vendus uniquement du 15 septembre au 15 mai ». Pensez donc à stocker vos attractifs avant l’arrivée des grosses chaleurs ! Hors de la période de vente de l’appât, Easy Trap préconise le mélange suivant pour un appât maison : bière 0,65 cl de bière + 0,20 cl de vin blanc + 0,15 cl de sirop de pêche ou grenadine.

Pourquoi Easy Trap peut vous faire gagner du temps et de l’argent ?

Dans la plupart des pièges sélectifs à base d’appât, il faut changer ce dernier fréquemment, car il est souillé par les cadavres d’insectes. Avec Easy Trap, les insectes morts tombent dans le panier de récupération, prolongeant ainsi la « durée de vie » de l’appât. C’est en conséquence une économie de temps, vous n’avez plus à nettoyer le piège pour en remettre un appât. Par ailleurs, c’est aussi une économie d’argent, puisque l’appât en place dure plus longtemps. Pour une saison, il faudra seulement compter un à deux litres d’appâts. Rappelons que la capture des frelons asiatiques est efficace entre la mi-mars et la mi-octobre. Sachez qu’en changeant d’appât, sans pour autant changer de piège, vous pouvez aussi capturer d’autres nuisibles. Et cela constitue encore une économie d’argent pour vous !

Avec Easy Trap, vous achetez « Français » !

Fabriqués à 100 % en France, le piège à frelon asiatique et appâts Easy Trap sont la garantie de produits de qualité, mais également d’un suivi de produit et d’un service après-vente rapide. Les pièges Easy Trap sont d’ailleurs échangeables gratuitement durant les deux premières années d’acquisition, s’ils venaient à casser. Rappelons qu’Easy Trap est aussi le seul piège à posséder une ventilation naturelle et à présenter 300 % d’air d’ouverture supplémentaire aux autres pièges.

En choisissant Easy Trap, vous permettrez aussi de valoriser un savoir-faire français, tout en soutenant l’économie locale, souvent mise à mal. La lutte contre le frelon asiatique doit être une lutte permanente, puisqu’il en va non seulement de la survie des abeilles, mais également de notre écosystème. Installez des pièges Easy Trap près des ruches, dans vos jardins, près des hangars ou des abris de jardins et vous aurez la gratitude des abeilles et des apiculteurs !