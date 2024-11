Econiz, l’invention d’un « stop eau » pour économiser de l’eau chaude et de l’électricité

Si vous nous suivez sur NeozOne, je vous ai déjà parlé de l’entreprise Boutté, qui a inventé une méthode pour « taper un puits » et extraire l’eau souterraine. Dans cette entreprise, l’eau et les inventions sont au cœur de leurs préoccupations, et pas seulement au niveau des nappes phréatiques. Cette fois, c’est une autre invention baptisée Econiz qui a retenu mon attention. Ce petit accessoire vendu moins de 30 € promet de nous faire économiser 150 € sur notre consommation d’eau quotidienne. Saviez-vous qu’en moyenne, nous gaspillons des centaines de litres d’eau chaque jour lors de tâches courantes comme se brosser les dents, se raser ou laver la vaisselle ? Nous consommons, selon VigiEau, 148 litres d’eau par jour et par personne, et pour quelques litres, c’est de l’eau gaspillée, en attendant l’eau chaude par exemple. Econiz pourrait tout changer et je vous explique immédiatement pourquoi.

Econiz, un système qui s’installe en quelques secondes

Avant de vous révéler son « incroyable pouvoir », sachez que le système s’installe en quelques secondes directement sur le robinet. Sans électricité, sans batterie, il fonctionne uniquement grâce à un système mécanique. Concrètement, il permet, d’une simple poussée, de stopper instantanément l’écoulement de l’eau d’un simple clic, puis de le reprendre sans perdre les réglages de température ou de débit. Fini le gaspillage d’eau inutile lorsque vous laissez couler l’eau pendant que vous savonnez vos mains, rincez une assiette ou vous brossez les dents.

Couper l’eau d’un simple geste

L’innovation principale d’Econiz réside dans sa fonction STOP EAU, qui permet d’interrompre l’eau en un geste rapide. Mieux encore, en changeant le mousseur intégré par un mousseur-réducteur (5-7-9 L/min), il est possible de combiner cette fonction avec une réduction significative du débit d’eau, pour encore plus d’économies. Et, l’autre innovation serait peut-être de devenir un outil pédagogique qui aiderait les enfants à fermer le robinet avec ce petit accessoire ludique ! D’après le tableau des consommations, l’installation d’Econiz permettrait une économie sur les postes suivants :

Brossage des dents : économisez 15 l par usage, soit 20 m³ par an pour une famille, représentant une économie de 60 €.

Rasage : réduction de 12 l par usage, soit une économie annuelle de 13 €.

Lavage des mains : réduction de 6 l à chaque lavage, générant 24 € d’économies.

Vaisselle à la main : une réduction de 15 l par usage, équivalant à 30 € économisés chaque année.

De plus, il faut aussi ajouter une économie d’eau chaude, donc d’électricité, ce qui en fait un accessoire vraiment utile, non ?

Une invention écologique et 100 % française !

Boutté c’est aussi le respect du savoir-faire et de l’économie locale ! Et cet Econiz ne déroge pas à la règle, il est fabriqué en France avec des matériaux de qualité, traité anti-bactérien et anti-corrosion pour une utilisation sur de longues années. Les nombreux prix reçus depuis son lancement témoignent de son utilité ! On peut citer, entre autres, l’Oscar de l’innovation 2010 (catégorie bricolage-jardinage) par le magazine LSA, la médaille d’or au salon international des inventions de Genève en 2009.

Et, bien sûr, une médaille au concours Lépine de 2007 ! Pour en savoir plus sur Econiz, rendez-vous sur le site officiel : boutte.fr. Et, si vous souhaitez l’adopter, il coûte 27,50 € sur Amazon. Alors ? Que pensez-vous de cette ingénieuse invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

