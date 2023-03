Électricité : quelle est la différence entre Kilowatt (kW), kilowattheure (kWh) ou kilowatt crête (kWc) ?

Si vous sentez que vos cours de sciences physiques dédiés à l’électricité sont un peu loin de votre quotidien, vous peinez peut-être à différencier les kilowatts (kW) des kilowattheures (kWh) et des kilowatts-crêtes (kWc). Pourtant, avec l’augmentation des coûts de l’énergie électrique et l’explosion des ventes de panneaux solaires photovoltaïques, un petit récapitulatif s’impose. Si le kilowatt permet de quantifier la puissance énergétique, le kilowattheure indique une consommation d’énergie. Quant au kilowatt-crête, il indique la puissance d’un panneau solaire photovoltaïque. Ces trois unités de mesures sont bien distinctes et ne doivent pas être confondues. Le vocabulaire de l’énergie est souvent réservé à quelques scientifiques émérites, mais il est finalement assez simple à comprendre avec des explications tout aussi simples. Retour sur un cours de physique au collège.

Le kilowatt, qu’est-ce que c’est ?

Un kilowatt équivaut à 1 000 W, la puissance énergétique que l’on trouve fréquemment indiquée sur nos appareils ménagers. Le watt (W) ou le kilowatt (kW) sont des unités permettant d’exprimer la puissance d’un appareil, d’un moteur ou d’un moyen de production d’électricité. Il mesure donc sa capacité à délivrer une quantité d’énergie. Le watt se mesure en nombre de joules émis en une seconde. Le joule est l’unité de mesure du système international (SI) pour l’énergie, le travail et la quantité de chaleur. Il est symbolisé par “J” en abrégé. Si un watt correspond à la puissance d’un joule par seconde, un wattheure revient donc à 60 fois 60 J, soit 3 600 J.

Il est également possible de mesurer la puissance énergétique des appareils en mégawatt (MW) ou en gigawatt (GW). Notons qu’un mégawatt (1 MW) correspond à mille kilowatts ( 1 000 kW), tandis qu’un gigawatt (1 GW) équivaut à mille mégawatts (1 000 MW). Cette unité de mesure est souvent rencontrée lorsque que l’on installe un appareil de chauffage. Ainsi un radiateur de 1 000 W se destinera aux petites pièces. Pour le cas d’une pompe à chaleur, il faudra raisonner en kW (12 généralement), comme pour les poêles à granulés (de 4 à 9 kW). Assurément, plus la puissance en watts ou en kilowatts sera élevée, plus l’appareil sera consommateur d’électricité.

Le kilowattheure, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, le kilowattheure mesure la consommation d’énergie d’un appareil de 1 000 W (ou 1 kW) en une heure. Cette donnée est absolument essentielle à connaître lors de vos achats d’équipements électriques. Les kilowattheures, vous les retrouvez ensuite sur votre facture d’électricité, et ce sont eux qui font grimper la note. Sur les étiquettes énergétiques de vos produits, c’est la consommation en kilowattheure qui est indiquée, même si, désormais, de nombreux fabricants affichent la consommation en euros, plus simple à comprendre pour tous. Pour calculer la consommation en kilowattheure, trois données sont nécessaires : la puissance en watt de votre appareil, le nombre d’heures quotidiennes pendant lesquelles votre appareil fonctionne, ainsi que le nombre de jours par an.

Pour obtenir la consommation d’un appareil, il suffit d’appliquer la formule suivante : puissance de l’appareil en watt x nombre d’heures d’utilisation x nombre de jours d’utilisation = consommation de l’équipement en kWh. « Une ampoule de 100 W allumée pendant 24 heures consomme 2 400 Wh : 100 × 24, soit 2,4 kWh. Si l’on considère un coût moyen du kilowattheure de 0,13 €, la consommation électrique de cette ampoule coûte 0,312 € par jour soit 9,36 € par mois de trente jours et 112,32 € » pour un an. (Wikipédia)

Le kilowatt-crête, qu’est-ce que c’est ?

Le kilowatt-crête (kWc) est une unité de mesure utilisée pour exprimer la puissance maximale d’un panneau solaire photovoltaïque. Cela représente la puissance électrique maximale que le panneau solaire peut produire dans des conditions optimales. C’est-à-dire lorsque le soleil brille directement sur le panneau solaire avec une intensité de 1 000 W par mètre carré, à une température de cellule de 25 °C et dans des conditions de test standardisées. Le kilowatt-crête est une mesure importante, car elle permet de comparer différentes installations solaires et de déterminer, par la suite, la taille appropriée d’un système solaire qui répondrait aux besoins énergétiques d’un bâtiment ou d’une maison. Cependant, il est essentiel de noter que la puissance réelle produite par un panneau solaire dépendra de facteurs tels que l’emplacement géographique, l’angle d’installation, la température, la qualité des composants et les conditions météorologiques.

En France, la période la plus productive serait une journée d’été aux alentours de midi, à l’heure où le soleil est au zénith. La puissance en kilowatt-crête est une donnée importante lorsque vous installez des panneaux solaires photovoltaïques. Elle vous permet d’ajuster la puissance maximale à vos besoins et de savoir quelles autorisations vous seront nécessaires pour profiter de l’énergie solaire. Pour une maison de 100 m², il est recommandé une puissance de 3 kWc, mais en fonction des besoins et du souhait de revendre une plus grosse partie de sa production, il peut être judicieux d’installer des panneaux de 6 kWc, voire de 12 kWc. Pour savoir quelle puissance correspond le mieux à vos besoins, l’idéal est de faire appel à une entreprise qualifiée, certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), dont vous trouverez la liste sur le site gouvernemental France-Renov.gouv.fr.