Hornet Trap’Er, il invente un piège redoutablement efficace « 1200 frelons asiatiques en 12 mois »

Dans quelques semaines, les frelons asiatiques encore vivants devraient s’endormir pour l’éternité ! Hormis les reines frelons asiatiques qui iront se cacher ou s’enterrer pour mieux renaître au printemps, les autres individus ne résistent pas aux températures quand ces dernières passent sous la barre des 13 °C. En effet, comme le rappelle le Muséum National d’Histoire Naturelle, les frelons meurent en hiver. Néanmoins, ils renaîtront et reviendront hanter les apiculteurs qui, de nouveau, devront lutter pour la survie de leurs abeilles ! En France, le frelon asiatique n’a pas, ou peu de prédateurs capables de les éradiquer en si grand nombre. Un dessinateur et apiculteur, nommé Étienne Martin, travaille depuis plus de dix ans au développement d’un piège sélectif inspiré par une collaboration en illustration sur la revue L’Abeille de France. Je vous invite à découvrir le piège Hornet trap’Er, un dispositif, apparemment, très efficace.

L’inspiration de l’inventeur…

Étienne Martin, qui est à mille lieues de l’apiculture, dessine des illustrations pour une revue spécialisée : L’Abeille de France. Professionnel et probablement perfectionniste, le dessinateur se documente, pendant trois ans, sur celles qu’il doit dessiner. Il avoue même, dans une interview accordée au journal Actu.fr : « je n’y connaissais rien, je me suis donc beaucoup documenté ». Son travail de dessinateur l’amènera progressivement à s’intéresser aux abeilles comme apiculteur amateur. Il dit de lui, qu’il est un écolo dans l’âme, et installe une ruche au fond de son jardin, le déclic de ce qui deviendra sa « passion pour ce merveilleux monde ». Une passion qui va aussi l’amener à subir les attaques des frelons asiatiques, et qui va l’inciter à développer un piège pour protéger ces chères abeilles.

Quelques détails sur le piège Hornet trap’Er

Lors de ses recherches, il explique apprendre qu’un « frelon peut tuer jusqu’à 20 abeilles par jour », et craint pour ses quatre ruches, qui lui rapportent environ neuf kilos de miel par an. Dans son village de Loire-Atlantique, la pression des frelons asiatiques est beaucoup plus forte que dans sa région d’origine, la Champagne-Ardenne. Il explique qu’à « l’été 2023, avec les grosses chaleurs, mes abeilles ne sortaient plus. Il pouvait y avoir jusqu’à 20 frelons qui rôdaient autour de mes ruches ». Il sait que s’il n’agit pas, ces ruches seront anéanties en quelques semaines et il cherche à concevoir un piège sélectif pour les protéger.

Après quelques nouvelles recherches, il bricole le Hornet trap’Er, né de l’observation des frelons asiatiques autour de la ruche. Pour réaliser ce piège, il utilise des matériaux de récupération et du bois non traité. Son but est de dissuader le prédateur de s’approcher de l’entrée de la ruche sans pour autant piéger d’autres insectes. Lorsque le frelon tente d’attraper une abeille, il entre dans la cage et se retrouve pris au piège derrière le grillage. Et, « il épuise alors toute son énergie en cherchant à s’échapper et finit par mourir en l’espace d’une journée », explique encore l’inventeur.

Son piège fonctionne au-delà de ses espérances…

L’année dernière, entre le mois d’août et le mois de novembre, la période la plus prolifique pour le piégeage, il capture 570 frelons asiatiques, uniquement autour de ses ruches. Et, il peut affirmer que son piège est sélectif, car il n’a retrouvé que des frelons et ses abeilles ont recommencé à sortir. Depuis ce succès, le piège de l’apiculteur intéresse l’Institut de protection des abeilles du sud de la France, mais également des associations d’apiculteurs. Néanmoins, Étienne Martin, ne souhaite pas, pour le moment, commercialiser son piège !

Il fait mieux que cela, puisqu’il partage gratuitement les plans de son piège avec d’autres apiculteurs amateurs qui peuvent ainsi le reproduire à l’envi. Pour en savoir plus sur ce piège sélectif, rendez-vous sur le site officiel de l’inventeur : etienne-apiculteur.jimdosite.com. Et, vous ? Connaissiez-vous l’existence de ce piège sélectif ? Pensez-vous qu’il puisse être une solution pour lutter contre le frelon asiatique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .