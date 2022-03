House Zero : ICON dévoile une luxueuse maison durable de 185 m² imprimée en 3D

Et si nos futures maisons n’étaient plus construites en parpaings, ciment, bois, ou containers maritimes ? Et si, au lieu de patienter des mois entiers pour poser ses valises, il ne nous fallait patienter que huit petits jours entre le début de la construction et l’emménagement… Non, nous n’allons pas vous parler d’une cabane à construire dans les arbres, dans laquelle vous pourriez éventuellement vous asseoir, mais d’une maison de 185 m² construite en huit jours ! A l’évidence, ce ne sera pas une maison classique, le ciment n’aurait même pas le temps de sécher ! Cette maison, située à Austin, Texas (Etats-Unis) est l’œuvre de l’entreprise ICON, qui pense que l’impression 3D et son imprimante gigantesque Vulcain sont l’avenir de la construction… Un palace imprimé en 3D que nous vous présentons tout de suite.

Le palace en 3D dévoilé par ICON

En 2018 déjà, Icon présentait sa première maison imprimée en 3D de 60 m². Aujourd’hui, elle dévoile une magnifique demeure de 185 m² avec une extension qui ont été imprimées en même temps et en seulement huit jours. ICON imagine depuis toujours que les maisons imprimées en 3D sont une solution raisonnable pour palier la pénurie de logements aux Etats-Unis, comme partout dans le monde. Les passionnés de maisons imprimées en 3D affirment que cette technologie peut construire des maisons plus rapidement, de manière plus durable et à moindre coût par rapport aux méthodes traditionnelles de construction; c’est ce que veut prouver ICON avec ce projet.

Visite guidée de cette impressionnante maison en 3D !

Elle s’appelle la « House Zero », comme un point de départ… ICON prévoit d’ailleurs un village entier de maisons. La première chose à constater en entrant est qu’il n’est pas nécessaire de prévoir du papier peint ou de la peinture pour les murs: l’impression 3D leur donne un aspect décoratif et « fini » dès qu’ils sont conçus… Dans l’extension de la maison, on retrouve un espace qui permettra de créer un bureau pour télétravailler et une petite salle de bain. Les pièces à vivre sont spacieuses et parfaitement aménagées, avec tout le confort. La chambre à coucher ne semble pas très grande, mais dispose d’un couchage pour deux personnes, de rangements et d’une télévision. La petite cuisine qui donne juste derrière la chambre est équipée d’un évier, de rangements et d’un réfrigérateur. Tous les murs de la maison sont incurvés, ce qui donne un design absolument jamais vu ailleurs… En plus d’une maison construite en huit jours, elle a un look incroyable donné par la superposition des couches de Lavacrete, un mélange de béton breveté qui serait capable de supporter jusqu’à 6 000 livres par pouce carré.

Combien pourrait-elle coûter ?

ICON ne livre pas le prix de ce modèle de 185 m², mais en 2018, lors de leur première réalisation, ils annonçaient un prix de 8200€ pour 60 m², en expliquant qu’une maison de ce type pourrait ne coûter que 3250€ à l’avenir… Si l’on fait la moyenne du prix annoncé et du prix espéré, cela reviendrait à 190€ le mètre carré, soit 35 000€ environ pour une grande maison de 185 m²… Si tel est le cas, ce sont peut-être effectivement les maisons de l’avenir ! Plus d’infos : iconbuild.com