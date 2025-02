HTL et COBOD dévoilent une maison mitoyenne de 330 m² imprimée en seulement 12 jours

L’architecture imprimée en 3D prend une place de plus en plus prépondérante dans l’univers de la construction. Dans le cadre du projet Grange Close qui vise à bâtir des logements sociaux imprimés en 3D en Irlande, HTL.Tech et COBOD ont réalisé une prouesse remarquable. Les deux entreprises ont réussi à construire un bâtiment à étage mitoyen de 330 m² en seulement 12 jours ouvrables. Situé à Louth, dans l’est de l’Irlande, celui-ci se divise en trois maisons distinctes de 110 m², chacune comportant deux étages. Ce délai relativement court, qui s’étendait de la préparation initiale du site à la remise des clés au client, représente un gain de temps de 35 % par rapport à la durée de construction de logements classiques similaires.

L’impression 3D a fait ses preuves

Avant d’être mis en location à un prix abordable, le bâtiment sera d’abord équipé et meublé par un conseil local. Toujours d’après le leader mondial des imprimantes 3D destinées à la construction, près de la moitié du gain de temps découlait directement du recours à l’impression 3D pour les parois. « Les économies restantes ont été réalisées grâce à la précision de l’impression 3D qui a permis une intégration transparente d’autres composants du bâtiment tels que les cloisons, les systèmes de plancher et les fermes », a expliqué l’entreprise.

L’imprimante BOD2 sollicitée

Pour ce projet de construction, COBOD a mis en œuvre son imprimante BOD2 qui a extrudé un mélange semblable à du ciment. L’impression du rez-de-chaussée a duré 7 jours, contre 4 jours pour l’étage supérieur. L’imprimante a ensuite passé le relais aux travailleurs humains qui se sont occupés des travaux de finition, y compris l’installation des systèmes électriques. Comme le souligne notre source, l’une des particularités de ce bâtiment imprimé en 3D est sa finition, qui ne laisse apparaître aucun signe de la façon dont il a été construit. Les murs sont notamment dépourvus des nervures typiques aux maisons imprimées en 3D.

Un concept de plus en plus intéressant

Cette prouesse témoigne une fois de plus de l’efficacité de l’impression 3D dans le domaine de la construction. En plus de rendre les travaux plus rapides, cette technique réduit les besoins en matériaux, et donc les coûts. En fait, l’utilisation d’une imprimante permet de s’affranchir des méthodes traditionnelles telles que l’utilisation de coffrages et d’échafaudages au profit d’une approche pilotée par ordinateur.

Fait intéressant, HTL.Tech vise à réduire davantage les délais de construction. L'entreprise cible un temps de construction de seulement 9 jours contre 12 actuellement pour des bâtiments similaires.