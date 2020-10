IKEA : des panneaux solaires « clé en main » à 7 000€ et rentable en moins de 10 ans

Connue dans le monde pour ses objets de décoration et mobilier prêts à poser ou à monter en kit, IKEA vient de mettre à jour son catalogue. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette mise à jour est de taille dans la mesure où elle concerne l’ajout d’un tout nouveau genre de produits : des panneaux solaires.

Un service « clé en main » qui s’adresse aux particuliers

Disponible en France depuis le 22 septembre dernier, cette nouvelle ligne de produits se présente en réalité sous forme d’un service « clé en main » qui cible les particuliers. Concrètement, moyennant une somme quelconque, les acheteurs peuvent se procurer un kit sur mesure adapté à leurs besoins domestiques en matière d’électricité. Dans un communiqué, IKEA affirme que le service promet d’être rentable en 7 à 10 ans en moyenne.

En lançant cette nouvelle offre, le géant suédois de l’ameublement vise à rendre l’installation de panneaux solaires « plus simple et accessible ». IKEA avance que l’autoconsommation et la revente du surplus d’électricité produit permettront au client de diminuer la facture énergétique de moitié (en moyenne).

Encourager le recours aux énergies renouvelables

Ce nouveau service s’inscrit dans la politique générale d’IKEA qui vise à encourager l’utilisation de solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. Il faut savoir que la société utilise déjà des matériaux recyclés pour fabriquer certains de ses produits. Concernant la vente de panneaux solaires, IKEA a conclu un partenariat avec Voltalia. Filiale de Mulliez, cette dernière est connue à l’échelle internationale pour ses centrales photovoltaïques.

Le service clé en main d’installation de panneaux solaires est accessible via plusieurs formules. L’offre de base qui coûte 6990 € convient aux ménages dont les besoins énergétiques ne nécessitent que 6 panneaux solaires. Il existe aussi une formule qui permet d’obtenir 9 panneaux pour 7990 €. De plus, moyennant 1000 € supplémentaires, l’entreprise promet une installation qui « s’adapte à différents types de toits, avec du matériel pour optimiser la production et l’autoconsommation ».

Sachez que les équipements solaires d’IKEA sont couverts par 5 ans de garanties de performances. En cas de différence entre la performance annoncée lors du devis final et la production réelle de l’installation, « le client se verra rembourser la différence ». La garantie s’étend jusqu’à 25 ans pour les performances du panneau.

Photo de couverture anatoliy_gleb / Shutterstock