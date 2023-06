IKEA invente un canapé modulaire et pliable de 10 kg, qui tient dans une grande enveloppe

Est-il encore utile de vous parler du géant suédois, spécialiste du meuble en kit, IKEA ? L’enseigne à la renommée internationale a été inventée en 1943, par Ingvar Kamprad, un entrepreneur suédois. Toujours à la recherche de produits innovants et faciles à monter ou à transporter, IKEA dévoile un étonnant canapé qui tient dans une enveloppe cette année ! Oui, vous avez bien lu, le spécialiste des meubles livrés à plat dans des cartons concocte un modèle de canapé transportable jusqu’à votre salon, mais cette fois-ci dans une enveloppe grand format. Son nom, le « Couch in an Envelope », pour « Canapé dans une enveloppe », tout simplement. Découverte de cette étrange invention.

Le « Couch un an Envelope », qu’est-ce que c’est ?

Le « canapé dans une enveloppe », dévoilé voici quelques jours, est conçu sur un cadre léger en aluminium entièrement recyclable. Les coussins et les revêtements sont fabriqués à partir de tissus à base de cellulose et de mousse de mycélium, offrant une solution entièrement biodégradable. Ce canapé est conçu de manière unique, permettant un montage et un démontage sans outils ni vis, éliminant ainsi les frustrations souvent associées au montage de meubles IKEA. Grâce à l’utilisation minimale de matériaux légers, toutes les pièces peuvent être empilées et scellées sous vide dans une enveloppe, remplaçant ainsi la traditionnelle boîte de 10 kg.

Cette conception facilite l’emballage, l’expédition et le transport des clients. De plus, le canapé est modulaire, permettant la combinaison de plusieurs « Couches dans l’Enveloppe » pour créer de nouvelles configurations avec ou sans dossier, voire pour se transformer en un canapé convertible en lit. « Il a été conçu dans un souci de liberté d’espace. Un seul canapé pourrait vivre dans un appartement partagé ou un espace décloisonné », déclare Georgina McDonald de SPACE10.

Comment a-t-il été conçu ?

IKEA a, une nouvelle fois, fait appel à SPACE10, un laboratoire indépendant de recherche et de design soutenu par l’enseigne suédoise. L’objectif des deux partenaires étant de « rechercher et de concevoir des solutions innovantes à certains des principaux changements sociétaux qui devraient affecter les gens et notre planète dans les années à venir ». Parmi les défis de ces innovations, l’un des plus importants à relever est celui de la réduction des déchets. Un canapé lambda usagé finit généralement dans les décharges, celui proposé par IKEA est évidemment entièrement recyclable.

Une conception aussi aidée par l’Intelligence Artificielle !

En partenariat avec l’agence de design Panter&Tourron, SPACE10 s’est lancé dans la redéfinition complète du canapé. Pour accélérer le processus de brainstorming, ils ont fait appel à des plateformes d’intelligence artificielle telles que Runway et Midjourney. Malheureusement, l’utilisation du terme « canapé » comme point de départ a conduit à des formes familières que les concepteurs souhaitaient éviter. Cependant, dans un communiqué de presse, il est indiqué qu’ils ont finalement réussi à orienter l’IA vers de nouvelles pistes de conception grâce à des invites telles que « plate-forme », « facile à déplacer », « léger » et « durable ».

En revanche, il n’est aucunement question de commercialiser ce canapé innovant, pour le moment. Il est seulement le résultat d’une expérience visant à utiliser, ultérieurement, les systèmes d’IA comme collaborateurs dans la création de nouveaux produits. Dommage, l’idée est vraiment intéressante, non ?