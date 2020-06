Il invente un masque mécanique qui se referme quand quelqu’un s’approche !

Dans les transports, les centres commerciaux et certains espaces publics, les masques de protection sont désormais obligatoires. Pourtant, nous constatons chaque jour, qu’ils sont mal portés ! Parfois le nez n’est pas dans le masque, certains préfèrent protéger cou et menton que voies respiratoires…

Bref, comme souvent, le manque de civisme et de respect de certains fait peine à voir. En même temps, il est vrai que supporter un masque, une journée entière n’est pas chose facile… Impossible de boire un verre ni de grignoter avec ce masque, ou alors il faut en changer. Un ingénieux bricoleur nommé Chen, invente le masque avec une « trappe buccale » qui se referme quand quelqu’un passe à proximité.

L’idée est simple mais la fabrication plutôt compliquée ! Il a fallu à Chen du matériel come un Arduino, des micro tubes, un Servo, une imprimante 3D et des capteurs. En assemblant tous ces éléments il a pu concevoir cet étonnant masque. D’après lui il fonctionne mais il n’est évidemment pas destiné à être commercialiser. Cependant le fichier de conception est en ligne sur son site Patreon… Il faudra débourser 10$ par mois pour soutenir l’inventeur et ainsi accéder aux ressources du masque !

Crédit photo : DesignMaker

Esthétiquement il y a encore un gros travail mais le concept est intéressant et ne demande qu’à être amélioré. Pour le moment le plus gros risque étant de faire peur à ceux qui vous entoure si vous vous affublez de ce masque… On hésite entre Robocop et Bioman pas vous ?