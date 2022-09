Il invente un système de radiateur innovant pour diffuser plus de chaleur avec un poêle à bois

Comme tous les ans, lorsque l’automne arrive, les ménages savent qu’il va falloir rallumer le chauffage, le poêle ou la cheminée… Mais cette année, un facteur supplémentaire hante les foyers, c’est l’augmentation des coûts des énergies et des combustibles. Si possédez un poêle à bois qui n’est pas relié à un système de diffusion dans vos pièces, vous n’avez d’autre choix que de compléter le chauffage de votre poêle par des radiateurs électriques ou au gaz. Avec l’invention de cet habitant de Saint Malo, tout pourrait changer ! Il vient en effet de recevoir son brevet d’invention pour un radiateur de poêle à bois ! On vous explique tout !

Un système à l’étude depuis deux ans…

L’inventeur Daniel James vient de recevoir la reconnaissance de l’INPI (l’Institut National de la Propriété Industrielle) pour un système nommé “radiateur de chauffage, destiné à être raccordé à un poêle ou à un fourneau”, qu’il a baptisé le DJ comme ses initiales. Désormais, il travaille sur un déboucheur d’évier qui ne nécessite pas de démonter la canalisation ni de produits chimiques, nous vous en reparlerons. Pour être validée par l’INPI, une invention doit posséder un caractère novateur et pouvoir être commercialisée à grande échelle, c’est donc le cas du DJ.

Pourquoi son invention est-elle novatrice ?

Des systèmes de diffusions de chaleur existent déjà en France, mais Daniel estime que son invention est beaucoup plus facile à installer et qu’elle est aussi plus performante que ce qui existe déjà. Si l’on utilise un bois comme le chêne qui monte très vite en température, le système de diffuseur DJ peut monter à 220°C en 20 minutes seulement. La chaleur obtenue permet de faire des économies de bois, d’argent et de moins polluer l’environnement puisque l’on utilise un seul combustible pour plusieurs appareils. Après deux ans de tests dans son garage, il est parvenu à donner le meilleur rendement à son système. “Au départ, il chauffe plus vite que le poêle, en montant à 220 degrés en vingt minutes, selon le bois utilisé. Le chêne est mieux. Les performances de l’installation ont été validées par un huissier. Cette chaleur gratuite permet de réduire la consommation de bois, de réaliser des économies d’argent, et de moins polluer notre planète” explique l’inventeur Daniel James au site Ouest France en 2021. Selon le descriptif déposé à l’INPI l’invention :

Améliore le rendement de fonctionnement du poêle, du fourneau.

Permet de chauffer plus rapidement l’habitation.

La paroi tubulaire forme une surface d’échange relativement grande.

Il n’altère que peu le tirage du conduit d’évacuation des fumées.

Il permet de réaliser des économies de chauffage.

Il est relativement économique à fabriquer.

Son installation est simple à mettre en œuvre. Il peut facilement être intégré à une installation existante.

Saint-Malo. Il obtient un brevet d’invention pour son radiateur de poêle à bois. https://t.co/GxQhEivARd — Alexandre (@Ar4kiel) September 25, 2022

Mais comment ça marche exactement ?

Daniel James est un ancien plombier-chauffagiste qui est devenu électricien après avoir pris des cours du soir. Il est parti d’un cylindre de 40 cm de large et de 60 cm de haut dans lequel il a inséré un système de tuyaux. Secret de fabrication oblige, l’intérieur du cylindre reste volontairement confidentiel. On sait que le radiateur est fabriqué dans la même matière que le tuyau d’évacuation du poêle à bois, qu’il s’équipe d’une soupape de sécurité, d’une grille de protection et d’un bouchon qui permet de vérifier l’état intérieur du radiateur.

Le procédé s’installe sur le conduit, emmagasine la chaleur produite par les fumées puis diffuse les calories dans la pièce. Son invention est protégée pendant 20 ans via l’INPI, ce qui lui laisse le temps de pouvoir le commercialiser à grande échelle… Deux entreprises locales seraient déjà intéressées pour le fabriquer. Il devra alors soit vendre son brevet, soit autoriser les entreprises à l’utiliser pour la fabrication…