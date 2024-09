Kangaroo Cup, une tasse pour les malades de Parkinson inventée par une collégienne de 11 ans

La maladie de Parkinson touche 272 500 malades en France, et 25 000 nouveaux cas se déclarent chaque année, selon le ministère de la Santé. Cette maladie du cerveau entraîne des problèmes moteurs, des troubles du sommeil, de la santé mentale, ainsi que des douleurs. L’une des principales caractéristiques de cette maladie, sont les tremblements provoqués par la dégénérescence de certaines parties du cerveau. Si vous, ou l’un de vos proches, est touché par cette maladie, vous utilisez peut-être une tasse « kangaroo », elle existe depuis une dizaine d’années. En revanche, ce que vous ignorez sûrement, c’est l’histoire de cette tasse, inventée par une petite fille de 11 ans, qui est désormais multimillionnaire. Retour sur cette splendide histoire… de famille ! C’est parti.

La Genèse de l’invention de la tasse kangourou

En 2014, Lily Born est une enfant de 11 ans, qui vit la maladie de Parkinson au travers de son grand-père qui en est atteint. Cette invention, elle mûrit dans son esprit dès l’âge de 9 ans, lorsqu’elle voit son papy trembler et renverser ses verres lorsqu’il boit tout seul. Elle imagine alors une tasse simple, avec trois pieds pour éviter les débordements. Son père, séduit par l’invention de sa fille, décide ainsi de lancer une campagne de financement, il croit dur comme fer en cette tasse, qu’il imagine indispensable aux malades.

Un succès fulgurant

En quelques jours, la tasse kangaroo génère des milliers de dollars de promesse de dons, et la petite fille peut lancer la fabrication de sa géniale invention. Grâce à ce financement participatif et aux bénéfices générés par les premières tasses, le père et la fille imaginent alors une version en céramique, mais le matériau n’est pas adéquat. Ils lancent ensuite un nouveau modèle, en plastique d’un autre type, et avec des poignées plus solides et des pieds plus résistants. La tasse fait son chemin, et devient l’un des produits les plus vendus pour les malades de Parkinson. American Dream ? Oui, c’est bien cela dont il s’agit. Le fonctionnement de la tasse Kangaroo est simple. Elle possède trois pieds intégrés dans sa base. Ces pieds assurent une base plus large et plus stable, réduisant ainsi le risque que la tasse ne bascule facilement. Même si les mains de l’utilisateur tremblent, la tasse reste fermement posée sur la surface. De plus, le centre de gravité se trouvant en bas de la tasse, la stabilité est augmentée, évitant de cette façon de renverser le liquide. Et, ce n’est pas tout : les grandes poignées ergonomiques permettent une prise en main plus ferme et plus sûre.

Dix ans plus tard, que deviennent Lily Borne et la tasse kangourou ?

La petite fille est devenue une jeune femme de 21 ans, directrice et responsable des inventions de l’entreprise Imagiroo ! Cette entreprise, elle l’a créée pour produire ses tasses, évidemment. « J’adore les aspects de conception, de prototypage et de marketing de l’entreprise et, lorsque je ne travaille pas à la promotion des tasses et que je ne réfléchis pas à d’autres moyens de simplifier la vie, j’aime beaucoup jouer la comédie, chanter et gribouiller », explique-t-elle sur son profil LinkedIn. Elle estime avoir vendu 1 000 tasses en céramique et plus de 10 000 en plastique.

Une nouvelle version a même été lancée dans un plastique incassable destiné aux malades, mais également aux enfants, car la prise en main est bien meilleure. En savoir plus sur cette géniale invention ? Rendez-vous sur le site officiel : imagiroo.com. Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ? L’avez-vous déjà utilisée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .