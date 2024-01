Parkinson : l’invention d’une neuroprothèse qui permet de retrouver certaines fonctions motrices

La maladie de Parkinson découverte en 1817 par James Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative affectant principalement les neurones situés au niveau du système nerveux central. Nous pensons, à tort, que cette maladie touche essentiellement les personnes âgées, or, sur les 25 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, un malade sur deux a encore la capacité de travailler (58 ans). De plus, sur les 272 500 malades en France, 17 % d’entre eux, ont moins de 50 ans, selon le ministère de la Santé. Une équipe de chercheurs français et suisses viennent de redonner l’espoir à des milliers de malades en permettant à Marc Gauthier, un patient bordelais de 62 ans, de marcher de nouveau. Découverte.

Pourquoi est-ce une avancée considérable pour les malades de Parkinson ?

« Il n’existe aucun traitement pour traiter les graves problèmes de marche qui surviennent à un stade ultérieur de la maladie de Parkinson. C’est donc impressionnant de le voir marcher », déclare Jocelyne Bloch, neurochirurgienne à l’EPFL et auteure principale de l’étude publiée dans la revue Nature. Les chercheurs n’ont, en conséquence, pas inventé un traitement, mais une solution qui permet de stimuler les parties du cerveau endommagées grâce à une neuroprothèse. Cependant, la scientifique précise immédiatement qu’il faudra réaliser d’autres tests sur d’autres patients, avant de valider définitivement cette invention.

Quelle est cette invention révolutionnaire ?

La technique employée par les chercheurs pour permettre à Marc Gauthier de marcher de nouveau repose sur la stimulation de la moelle épinière. Elle est permise grâce à l’implantation par voie chirurgicale d’un petit boitier appelé dispositif neuroprothétique. Ce dernier va ainsi délivrer des impulsions électriques sur des zones spécifiques de la moelle épinière afin d’activer les circuits neuronaux qui ne sont plus en état de fonctionner normalement. L’idée principale était de réactiver les muscles des jambes, souvent affectés chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Après quelques essais sur des patients paraplégiques, les chercheurs ont décidé d’étendre leurs recherches à la maladie de Parkinson. Marc Gauthier, atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de trente ans, a pu bénéficier de cet essai, car sa maladie avait atteint un stade avancé, le laissant pratiquement incapable de marcher sans de grandes difficultés. Les électrodes, connectées au neurostimulateur, ont donc été implantées dans la région abdominale du patient afin de pouvoir stimuler les muscles des jambes, responsables de la marche.

Et, le résultat fut spectaculaire

Dans les clichés publiés par les responsables de l’étude, on peut voir le patient, déambuler près du château de Chillon, sur les rives du lac Léman en Suisse. Et, rien ne semble anormal ! Les résultats sont stupéfiants : il a retrouvé sa capacité de marche, éliminant ainsi les difficultés qui l’avaient contraint à utiliser un fauteuil roulant. L’équipe, dirigée par le professeur Grégoire Courtine, considère cette réussite comme une étape cruciale démontrant la faisabilité de cette approche novatrice. Cependant, des défis subsistent notamment en termes de coût et de disponibilité à grande échelle.

D'ailleurs, les chercheurs, conscients des implications financières, ont créé une startup appelée "Onward" pour travailler sur sa commercialisation. En attendant une commercialisation, voire une prise en charge par l'Assurance Maladie, en France, cette invention suscite un véritable espoir chez tous les malades. Un espoir de marcher de nouveau, et donc de redevenir autonomes !