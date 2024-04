La Nasa dévoile un vaisseau spatial propulsé par la lumière grâce à une voile solaire de 80 m²

Dépassant la fiction, le voyage dans l’espace interstellaire est un concept qui ne se limite plus aux livres, au cinéma ou au petit écran. Dans les prochains jours, un vaisseaux spatial équipé d’une voile solaire innovante, baptisée « Next-Generation Solar Sail Boom », sera lancée par la NASA. À la manière d’un voilier bercé par le vent, le vaisseau ajustera son orbite en inclinant des bômes innovantes (NDLR : barres qui soutiennent les voiles triangulaires des bateaux). Le vaisseau utilisera également une voile solaire « déployable » pour se propulser avec les rayons du soleil. (Un peu comme le vaisseau spatial du dernier épisode de la série « Le problème à trois corps ».) Une technologie prometteuse qui pourrait faire progresser la conquête spatiale en réduisant ses couts. Elle permettra par ailleurs d’élargir notre compréhension de l’univers, ainsi que l’implantation de futurs abris pour les astronautes, sur la Lune ou sur la planète Mars. Les chercheurs envisagent de concevoir des dispositifs avec de plus grandes voiles si la mission est couronnée de succès.

Un vaisseau spatial propulsé par la lumière du soleil

Une fois lancé dans l’espace à bord de la fusée Electron de Rocket Lab, le vaisseau sera propulsé par la pression exercée par les rayons du soleil. Ses voiles réfléchissantes capteront son énergie, permettant ainsi son déplacement dans l’espace. Cette technologie, dépourvu de systèmes de propulsion lourds, réduit les coûts et accroît la faisabilité de certaines missions de longue durée. Le lancement de ce vaisseau « test » servira à démontrer la faisabilité du concept en mesurant les performances des bômes en fibre de carbone et en polymères flexibles, développées par les chercheurs de la NASA. Ces derniers sont plus rigides, plus souples et plus légers que les technologies utilisées jusqu’à présent. Grâce à la brillance du matériau réfléchissant de sa voile, le vaisseau spatial pourrait même être visible depuis la terre une fois déployé, précise la NASA. Pensez à lever la tête le jour du lancement !

Un grand pas en avant dans les recherches et l’exploration

Une fois le vaisseau lancé, les scientifiques réaliseront une série de tests et de manœuvres afin de modifier son orbite. Ils procèderont également à la collecte de données pour les futures missions. Quand le Next-Generation Solar Sail Boom aura atteint son orbite héliosynchrone, à environ 1 000 km de la Terre, ses bômes commenceront à se dérouler. Il faudra approximativement 25 minutes pour le déploiement de la voile en polymère. Une fois ce processus terminé, le vaisseau spatial mesurera 80 m² d’envergure (l’équivalent de la taille de six places de stationnement). Des caméras ont été installées sur le dispositif pour capturer les différentes étapes du déploiement de la voile. Elles permettront également d’en vérifier sa forme et sa symétrie. Ces voiles alimentées par la puissance du soleil sont exploitables pour des missions scientifiques comme :

l’étude de l’impact du soleil sur notre planète,

l’étude des tempêtes solaires,

La surveillance de la météo solaire,

La détection des éjections de masse coronale

Le succès de l’expérimentation ouvrira également la voie à des missions d’exploration spatiale comme la conquête de Mars. La technologie quant à elle, si elle fonctionne, pourra être utilisée à plus grande échelle pour supporter des voiles solaires d’une taille d’un demi terrain de football, jusqu’à 2 000 m².

Une technologie qui inspire les ingénieurs !

Selon les ingénieurs de la NASA, les bômes composites pourront servir à des fins autres que la navigation solaire. En effet, les matériaux et la technique utilisée pour sa fabrication pourront être exploités pour la construction de relais de communication sur la Lune et sur la planète rouge, si nous y allons un jour. Les ingénieurs souhaitent par ailleurs étendre son utilisation pour construire structures protectrices dédiées aux astronautes. Selon les propos de Rudy Aquilina (chef de projet de la mission de voile solaire à la NASA Ames), « Cette technologie stimule l’imagination, réinventant l’idée même de la voile en l’appliquant aux voyages spatiaux ». Ce concept innovant, par sa légèreté, élément primordial dans l’espace, permettra également d’économiser du carburant, ce qui la rend encore plus intéressante pour les missions dans l’espace lointain. Plus d’informations : nasa.gov. Que pensez-vous de cette technologie tout droit sortie d’un film de science-fiction ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .